SnapTube, l’app Android truffa: ecco cos’è e come si elimina

Milioni di utenti Android vengono avvisati di eliminare un‘app che potrebbe scaricare i loro conti bancari. L’app si chiama SnapTube e afferma di consentire facilmente agli utenti di scaricare video da YouTube e Facebook.

Secondo un rapporto di UpStreamSystems, i 40 milioni di persone che hanno scaricato l’app potrebbero finire per pagare un prezzo elevato.

L’app era scaricabile gratuitamente, ma un team di ricercatori tecnologici afferma che può tranquillamente iscrivere gli utenti a servizi premium a pagamento senza che se ne accorgano.

Questa è etichettato come una truffa “fleeceware” perché l’app non è tecnicamente malware ma può farti perdere soldi.

Android, occhio all’app fleeceware SnapTube. Cos’è e come funziona: promette di scaricare video ma iscrive a servizi a pagamento. Come cancellarla, come riconoscerla

Truffe su Android come questa dipendono dal fatto che Google Play Store può consentire alle app di ricevere pagamenti regolari dalla carta di credito o debito collegata all’account.

Questo è utile quando paghi per app come Netflix ma non è così buono quando non hai idea di aver scaricato un’app fleeceware. L’app SnapTube ha un periodo di prova gratuito, quindi gli utenti potrebbero essersene dimenticati prima di iniziare la ricarica.

Gli utenti Android sono in genere in grado di annullare le prove in questo modo prima dell’inizio dell’abbonamento o semplicemente di disinstallarlo.

Tuttavia, alcune persone scaricano app come questa da utilizzare una o due volte e poi dimenticano completamente di averle persino sul proprio dispositivo.

SnapTube avrebbe guadagnato circa 100 milioni di dollari con questo sistema, da utenti ignari. Mobiuspace, lo sviluppatore dell’app, ha dichiarato che non era a conoscenza del problema.

Ha affermato che eventuali problemi di addebito indesiderati sarebbero dovuti a un’app di terze parti con cui SnapTube comunica. Tuttavia, Google ha ora rimosso SnapTube dal PlayStore.

Se hai scaricato SnapTube o non sei sicuro di esserti abbonato, vai sul Google Play Store e all’opzione Abbonamenti sotto il pulsante menu. Qui sarai in grado di annullare qualsiasi abbonamento che non ti soddisfa.