“So come sta, ma non posso parlare”, le parole di Trump su Kim

“So come sta, ma non posso parlare”, le parole di Trump su...

Si infittisce il mistero sul leader nord-coreano Kim Jong-un, scomparso dalla scena pubblica dall’11 aprile. Nessuno sa che fine abbia fatto, ma sono molte le voci sulla sua scomparsa. C’è chi la associa a un cattivo stato di salute, chi a un’operazione chirurgica al cuore non andata a buon fine. È vivo? È morto?

Di certo le parole di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aiutano a fare chiarezza sulla vicenda: “Non posso dirlo esattamente. So come sta, ma non posso parlare“. Cina e Russia invece, tramite i rispettivi portavoce del ministro degli Esteri, affermano di non avere informazioni su Kim.

Intanto il governo sud-coreano dice di sapere dove si trova Kim, alludendo a una possibile assenza causata dal coronavirus.

A fare scalpore è stata soprattutto la sua mancata partecipazione all’anniversario della nascita del nonno, Kim Il-Sung, fondatore della Repubblica popolare, lo scorso 15 aprile, morto nel 1994.

Per il momento l’intelligence sud-coreana ha riferito di non aver rilevato segnali inusuali in Corea del Nord.

Solo nei prossimi giorni forse si potranno avere maggiori informazioni sul mistero della scomparsa di Kim.