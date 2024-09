Social, sul tema dell’alcol sfiorate 500 mln di interazioni in un anno

Il dibattito sull’alcol spopola sui social media, con un volume di interazioni che supera il milione di menzioni legate alle principali bevande alcoliche, come vino, birra, cocktail e liquori.

Complessivamente, queste discussioni hanno generato ben 467 milioni di interazioni, con una media di 565 commenti o reazioni per ogni post. La maggior parte delle conversazioni si intensifica nei mesi estivi, registrando un aumento significativo da marzo a ottobre. Questi risultati emergono da un’analisi condotta da SocialData per Adnkronos, che ha monitorato l’attività sui social negli ultimi 12 mesi.

Nonostante la quantità di discussioni sul tema, il tono generale rimane leggero e spesso spensierato, senza affrontare in modo adeguato le potenziali problematiche legate al consumo eccessivo di alcol. Ben il 66% dei post presenta un sentiment positivo, con poche riflessioni sulle conseguenze più serie che il consumo di alcol può comportare. Gli hashtag più usati sottolineano temi legati alla cultura italiana, come la gastronomia e i viaggi, associando il bere al piacere e alla convivialità.

Tra tutte le bevande, il vino risulta essere il più citato e gode del sentiment più favorevole. Tuttavia, è la birra a suscitare il maggior numero di like e commenti, con un coinvolgimento equamente suddiviso tra uomini e donne.

Meno spazio trova invece il tema dell’alcolismo, che registra solo circa 44.000 citazioni negli ultimi mesi e una media di appena 10 interazioni per post. In questo caso, il sentiment dominante è prevalentemente negativo, segno che il dibattito su questa problematica non riesce a generare lo stesso interesse e partecipazione rispetto alle discussioni più leggere legate al consumo di alcol.