Sociale, CG: “Approvata delibera in consiglio Municipio XII per progetti di educazione sessuale nelle scuole di primo grado”

Sociale, CG: “Approvata delibera in consiglio Municipio XII per progetti di educazione...

Nella giornata odierna il Consiglio Municipale del XII ha approvato una delibera che impegna Presidente e Giunta ad attivarsi per trovare fondi per la promozione di azioni volte a sensibilizzare e diffondere progetti di educazione all’emotività, affettività e sessualità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, conducendo incontri con professionisti di comprovata esperienza e predisponendo corsi appositi per docenti.

“L’iniziativa ha visto la Lista Civica Gualtieri muoversi in prima linea grazie alla proposta della consigliera del Municipio XII Gianna Costantini e ci vede fortemente favorevoli. – afferma il Capogruppo Capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco –L’Italia è, infatti, uno dei pochi paesi in Europa a non avere come materia obbligatoria nelle scuole l’educazione sessuale, inoltre negli ultimi anni, a causa della pandemia, abbiamo notato un incremento notevole del tempo che i bambini trascorrono online, spesso senza la supervisione di un adulto.

Ciò ha comportato una facile esposizione alla pornografia, al cyberbullismo, al sexting e al revenge porn.

È quindi fondamentale promuovere dei percorsi di consapevolezza emozionale e relazionale, per sensibilizzare i bambini e i ragazzi ai valori del rispetto, contrastando fenomeni di violenza in ogni sua forma, da quella sessuale a quella di genere. Ringrazio la consigliera Costantini e tutto il Municipio XII per la lodevole iniziativa”, conclude Trabucco.

“Oggi è una giornata importante per il nostro Municipio: l’approvazione della delibera fortemente voluta dalla Lista Civica Gualtieri rappresenta un primo passo netto per formare realmente dei cittadini di domani che rispettino se stessi e gli altri. L’educazione sessuale non deve essere, infatti, intesa come una semplice trasmissione di informazioni, ma è necessario inquadrarla nell’ambito più globale dello sviluppo delle capacità comunicative e relazionali della persona, in un clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questo, grazie alla nostra delibera, avverrà attraverso figure professionali, formate adeguatamente, che possano offrire ai ragazzi l’opportunità di acquisire informazioni corrette e non fuorvianti sulle relazioni sentimentali e sull’intimità.

Ringrazio il Presidente e i colleghi consiglieri per aver sostenuto la nostra proposta”, afferma la Capogruppo nel Municipio XII della Lista Civica Gualtieri Sindaco Gianna Costantini.

