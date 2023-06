Sociale Roma – La Lega: “Ok gli aiuti per Colli Aniene, ma le famiglie sgomberate di Setteville ignorate da Gualtieri”

“È notizia di queste ore che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri metterà a disposizione delle camere di hotel a tutti i cittadini coinvolti nell’incendio delle palazzine di Colli Aniene che ne faranno richiesta. Riteniamo questo un ottimo segno di vicinanza e aiuto da parte dell’Amministrazione capitolina.

Ma perché il sindaco Gualtieri non ha lo stesso trattamento per le otto famiglie di via Todini, a Setteville, sgomberate per un incendio al box di una palazzina di proprietà di Roma Capitale il 3 dicembre scorso? Cittadini che continuano a chiedere aiuto e interventi per tornare a casa ma restano sistematicamente ignorati?”

La domanda è posta dal capogruppo della Lega Capitolina Fabrizio Santori e da Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio, che danno voce alle proteste dei cittadini in difficoltà.

“Non vogliamo essere costretti a credere che questo stato di cose si sia creato perché queste persone non votano a Roma. Il complesso di edilizia residenziale pubblica ricade nel comune di Guidonia Montecelio, ma appartiene al Campidoglio”, ripetono ancora Santori e Montanini.

“Si tratta di famiglie con disabili e bambini che sono fuori di casa ormai da oltre sei mesi. È ora che Roma Capitale si attivi consentendo a tutti gli interessati di rientrare finalmente nelle proprie abitazioni”, concludono i rappresentanti della Lega.

