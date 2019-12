X Factor 2019 e ad aggiudicarsi il titolo di campione è stata lei, Sofia Tornambene. E’ dunque arrivato il verdetto tanto atteso, è a vincere x Factor 13 è stata appunto lei, la giovane e brillante Tornambene. E’ dunque arrivato il verdetto tanto atteso, è a vincere x Factor 13 è stata appunto lei, la giovane e brillante.

Ma come è andata la finalissima? Come è stata la performance della vincitrice di X Factor 2019? E come è stato il suo percorso nel reality? E soprattutto, chi è Sofia Tornambene?

Sofia Tornambene, chi è la vincitrice di X Factor 2019: età, carriera, Kimono, Instagram, vita privata, inedito

Dopo i Live i vari protagonisti del noto reality sono diventati sempre più noti. La simpatica e travolgente Sofia si è imposta, tra i tanti, laureandosi campione.

Il successo cambierà senza dubbio la vita di Sofia Tornambene. Ma chi è Sofia Tornambene? Cosa si sa di lei, e della vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando.

Sofia Tornambene ha 16 anni e vive a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È qui che frequenta il 3°anno dell’Istituto Tecnico Grafico-Pubblicitario.

La sua passione per la musica è nata grazie al padre che è un musicista: “mentre giocavo con le barbie, lui suonava e mi rimanevano in testa le sue melodie”, ha detto. Fu durante un concerto del padre che Sofia, a soli 5 anni, ha cantato la sua prima canzone, Marilù di Nicola Arigliano.

Ha studiato pianoforte seguendo le orme del padre, per poi decidere di dedicarsi esclusivamente al canto. Definisce il suo genere “pop-cantautorale-acustico”: ha iniziato a scrivere all’età di 14 anni per esprimere i suoi sentimenti e le sue più intime sensazioni. Con la partecipazione a X FACTOR, Sofia scelta dal giudice Sfera Ebbasta vuole mostrare a tutti il suo talento, nonostante la giovane età. Il suo sogno è quello di diventare una cantante a tutto tondo e di produrre album con i suoi brani.

Musicalmente, la giovana ama Freddie Mercury e Michael Jackson. E’ già stata concorrente a Sanremo Young 2019, lo show condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, e dedicato agli aspiranti cantanti.

Sofia Tornambene su Instagram si fa chiamare Kimono, suo nome d’arte. È già seguitissima, conta circa 19,2 mila followers e sul suo profilo, oltre alle tante foto che la ritraggono in compagnia della famiglia e degli amici più cari, ci sono anche tanti video dove fa quello che le riesce meglio: canta e interpreta canzoni dei più grandi artisti italiani e non.

aggiornamento ore 00,10

Dunque è lei ad aver vinto la finale della edizione 2019 di X Factor: ieri sera giovedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 presso il Forum di Assago si sono battuti i finalisti a suon di ugole.

Davide Rossi, Sofia Tornambene, Booda e La Sierra hanno dato tutto per diventare il campione di X Factor.

Il gran finale di X Factor 2019 di giovedì 12 dicembre su Sky Uno ha anche visto la partecipazione di artisti planetari. In primis Robbie Williams ma anche Ultimo e Lous and The Yakuza. Saranno loro gli artisti che hanno reso ancora più preziosa la serata già piena di pathos e emozione.

aggiornamento ore 4.12

Tutta la fase di preparazione è stata adrenalinica. Tra i partecipanti alla finale c’è chi ha saputo approfittare di momenti di relax legati agli sponsor. Altri invece hanno ascoltato gli ultimi consigli dei loro giudici, in particolare Malika ha incitato il suo pupillo Davide Rossi ricordandogli quale grande fortuna lo aspetta nel duettare con Robbie Williams.

Samuel invece ha tenuto alta l’attenzione dei suoi gruppi focalizzandosi sulla grande fortuna che rappresenta la chance di esibirsi, di per sè, al Forum. “Sono sicuro che una volta provata, vorrete rifarla…”.

Sfera Ebbasta persuade Sofia: se la caverà alla grande, dice. Basta che “mantenga l’autocontrollo e gestisca la tensione”. Evidentemente, ci ha visto giusto.

Sfera Ebbasta, infatti, aveva la categoria Under Donne: “Lascio molto decidere le ragazze, le aiuto con quel poco che so più di loro. Lavoreremo con il mio produttore, Shablo”. La vittoria di Sofia ha dunque anche un bel pò del suo contributo.

aggiornamento ore 10,33