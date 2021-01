Solange trovato morto in casa. Il giallo legato al sensitivo: dopo la morte appare il suo post di addio

Solange trovato morto in casa. Il giallo legato al sensitivo: dopo la...

“La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere 😇!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟… vi voglio Bene ….S.“.

Un post (che pubblichiamo), quello che il noto sensitivo Solange ha ‘lasciato’ sul suo profilo Instagram, che ha letteralmente scioccato tutti.

Il messaggio è infatti apparso soltato dopo che è stata diffusa la notizia della sua improvvisa ed inaspettata scomparsa.

Infatti il corpo senza vita del noto sensitivo, reso popolare dalla televisione, era stato trovato qualche ora prima dai vigili del fuoco, riverso sul divano della sua casa di Collesalvetti, nel livornese.

Morte Solange: il terribile sospetto degli amici divenuto realtà

Ma andiamo per ordine. Dal mattino, gli amici di Paolo Bucinelli (il vero nome del 69enne Solange), continuavano a chiamarlo telefonicamente senza però ricevere risposte. Così hanno deciso di capirci meglio, andando a bussare direttamente alla sua porta. Tuttavia, nonostante i ripetuti tentativi, nessun segnale di risposta. Uno di loro nel frattempo ha riprovato a chiamarlo e, soltanto in quel momento, udendo il cellulare di Solange squillare dall’interno dell’abitazione, gli amici hanno così realizzato che era accaduto qualcosa di grave.

Morte Solange: l’irruzione dei vigili del fuoco e la macabra scoperta

Così sono stati immediatamente avvertiti i vigli del fuoco i quali, dopo aver forzato la serratura sono entrati in casa facendo la macabra scoperta. Nel frattempo sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sensitivo.

Al momento i carabinieri hanno informato che dai loro primi accertamenti, è emerso che la scorsa domenica Solange si sarebbe recato in pronto soccorso per un problema legato all’innalzamento della glicemia. Un ‘fastidio’ poi risolto, e per questo dimesso dopo qualche ora.

Morte Solange: quel post inspiegabile, l’ultimo ‘show’ del sensitivo

Sarà dunque l’autopsia a fare maggior chiarezza, svelando le cause di questa disgrazia. Ciò che invece rimarrà probabilmente un mistero, il messaggio in cui – con grande serenità – Solange annuncia la sua morte, come dicevamo, postato su Instagram a disgrazia avvenuta… Forse è l’ultimo numero – spettacolare – di un sensitivo divenuto popolare proprio per questi suoi inspiegabili ‘spunti’.

Resta il dispiacere per un volto popolare e simpatico, la cui morte desta sconforto anche per il fatto che un personaggio così amato, abbia invece avuto il triste destino di morire prematuramente, ed in completa solitudine…

Max