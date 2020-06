Soldi per tutti: lavoratori, imprese. Poi con i Recovery Fund sarà il boom. L’annuncio di Gualtieri…

Che bello! Ci siamo tanto spaventati per nulla. Non solo il governo, attraverso una proroga, posticiperà di altri tre mesi il blocco dei licenziamenti (ed altre questioni legate all’occupazione, attualmente ‘congelate’) ma, ha annunciato stamane il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, “Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone, per 4,5 milioni aumenteranno di 100-80 euro netti al mese, per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro, un aumento significativo“. Ma, allora perché hanno abolito il bonus Renzi? Boh, comunque è vero: lo ha affermato stamane intervento ad Agorà – su Raitre – dove ha anche ribadito che “sono 7 miliardi di tasse tagliate in modo permanente”.

Imprese, Gualtieri promette: “Altri soldi in arrivo”

Dunque basta ‘vedere nero’ poi, non dimentichiamolo, ‘prima o poi’ anche l’Europa farà la sua parte ‘ricoprendoci di soldi! Dunque di che lamentarci?

Ma non solo. Basta cattiverie anche sul sostegno alle imprese che stentano ad arrivare: chi ancora non ha avuto, ‘avrà’. Qualcuno si lamenta che deve anche provvedere alla Cig dei propri dipendenti? Calma, sempre Gualtieri ha anticipato che “partirà una seconda ondata di pagamenti, credo che siamo a quasi un milione di domande che continuano perché ci sono due mesi di tempo“.

Del resto, ha ricordato il ministro dell’Economia che, tutto ciò, sommato alle altre misure intraprese da questo governo, dopo la Germania, corrispondono “complessivamente del sistema di aiuti che è il secondo più alto in Europa”.

Recovery Fund: l’Italia diverrà un paese ‘evoluto’

Poi, come dicevamo, i ‘dindini’ dei Recovery Fund che, rassicura ancora il ministro, si riveleranno “una scossa di investimenti per la crescita del Paese”. Ovviamente da questi scaturiranno “gli investimenti pubblici e gli investimenti privati a livelli molto alti“. Pensate, finalmente potremo ambire al pari dei paesi europei più ‘evoluti’ perché, ha aggiunto Guatieri, sarà possibile “portare, ad esempio, la rete in fibra ottica in tutte le case, migliorare le nostre infrastrutture, spendere e finanziare di più la ricerca e l’istruzione, fare cioè gli investimenti che portano crescita e portano aumento del potenziale di crescita del Paese“.

Dunque, ha poi concluso il ministro, ”Con questa scossa di investimenti possiamo fa crescere di più il Paese avere più occupati e tutto ciò ci rende più semplice affrontare il tema complesso della riforma fiscale che noi intendiamo finanziare con la lotta all’evasione fiscale”.

Che meraviglia!

