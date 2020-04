Sole a catinelle, Checco Zalone torna a far ridere su Canale 5: orario e trama

Quale antidoto migliore in questo periodo se non la risata per contrastare il dolore? E chi meglio di Checco Zalone riesce a far ridere, quasi nessuno. Per questo Mediaset ha deciso di trasmettere uno dei suoi film questa sera su Canale 5. Sole a Catinelle va in onda in prima serata, alle 21 e 20 circa, e promette di regalare un’ora e mezza di allegria.

Il comico campione d’incassi è infatti ormai un punto fermo per quanto riguarda la commedia italiana, che ha trovato in Checco Zalone il suo migliore esponente. Partito da Zelig e arrivato in cima ai botteghini, il comico pugliese è un concentrato di ironia e sagacia ben equilibrate per dare vita a film sempre più divertenti.

Sole a Catinelle, trama del film

La storia di Sole a Catinelle è incentrata su un padre di famiglia impiegato nella vendita di aspirapolveri. Un lavoro redditizio per i primi anni, tanto che Checco inizia a fare rate per comprare elettrodomestici e belle auto. Una volta finiti i parenti però le vendite crollano e i debiti bussano alla porta.

In tutto questo Checco ha promesso al figlio di portato in vacanza in un posto bellissimo. L’uomo non potrà rispettare la parola data almeno per quanto riguarda la località, ma nonostante i problemi economici parte con il figlio dando vita ad un susseguirsi di situazioni comiche che porteranno lo spettatore a passare un’ora e mezza leggera e spensierata.