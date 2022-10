Sole e caldo tutta la settimana, torna l’estate ad ottobre: le previsioni

(Adnkronos) – Ottobrata calda e soleggiata sull’Italia per gran parte della settimana. Queste le previsioni per i prossimi giorni, quando le temperature saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord. A tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, potremo invece percepire timide rinfrescate dai Balcani.

Due profondi cicloni sull’Europa settentrionale e l’Anticiclone delle Azzorre sul resto del continente governano infatti lo scenario di questa settimana a livello europeo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che nel complesso comunque vivremo un’Ottobrata con tanto sole e valori prossimi o localmente superiori ai 30°C, come già avvenuto anche in Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Da segnalare ovviamente le magliette a maniche corte anche a Roma con valori massimi localmente prossimi ai 27-28°C: d’altronde il termine Ottobrata deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia.

Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, sulle Isole Maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Il contesto soleggiato vedrà infine delle sottili velature solcare a tratti il cielo, giusto per ricordare che siamo in Autunno: meglio ascoltare sempre i nostri nonni che spesso ci ricordavano ‘attenzione a non prendere il sole nei mesi con la erre’, ottobre per l’appunto ha la erre nel suo nome.

Il motivo di questo insegnamento nasce dalla temperatura, che ad ottobre è comunque spesso più bassa rispetto a mesi come Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto (mesi senza la R); c’è il rischio di addormentarsi al sole in costume tra le 12 e le 15 esponendosi anche alla frescura dell’aria, soprattutto se passa qualche veloce nuvoletta. Abbronzarsi ad ottobre può causare raffreddamenti e mal di testa come se avessimo preso una piccola insolazione.

Molti penseranno che comunque è meglio prendere il sole che la pioggia, tant’è che dalla prossima settimana potrebbe tornare il maltempo diffuso. Godiamoci dunque, con le dovute precauzioni, ‘l’Ottobrata Italiana’.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO



Martedì 4. Al nord: bel tempo salvo nubi basse o nebbie al mattino, specie al Nord-Est. Al centro: tutto sole. Al sud: isolati piovaschi sulla Sicilia orientale, sole altrove.

Mercoledì 5. Al nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo per il periodo.

Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, possibili nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia.

Tendenza: dominio anticiclonico con il sole, possibili foschie mattutine sulle zone pianeggianti del nord e del centro. Probabile peggioramento tra Sardegna e Sicilia da domenica.