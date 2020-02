Soleil Sorge: chi è, età, Instagram e vita privata della influencer ex Uomini e Donne concorrente di Pechino Express

Soleil Sorge: chi è, età, Instagram e vita privata della influencer ex...

Conosciamo un pò più da vicino Soleil Anastasia Sorge, colei che ha messo un mattoncino nell’edificio della popolarità con l’ufficialità della sua partecipazione a Pechino Express il reality itinerante di Rai 2.

Chi è Soleil Sorge? Cosa sappiamo di lei, della sua carriera e vita privata? Conosciamo che fa l’influencer, d’accordo: ma poi?

Ecco un quadro su di lei e sulle sua abitudini, anche social, fuori dal circo mediatico.

Soleil Sorge: chi è, anni, social e curiosità sulla influencer ex U&D, Isola dei Famosi e Pechino Express

Chi è Soleil Anastasia Sorge? Si tratta di una giovane influencer che si è affermata nel cosiddetto showbiz tramite ai talent show. Una volta divenuta una dei concorrenti di Pechino Express, intorno al suo nome sono aumentate le curiosità.

Soleil Anastasia Sorge è oggi dedita all’arte dell’influencer ma a lungo si è impegnata per sfondare nella tv. Ha studiato recitazione ha lavorato come conduttrice per alcune emittenti romane e si è lanciata poi nei reality TV.

Naturalmente nel piccolo schermo tutti l’hanno conosciuta grazie a Maria De Filippi e alla sua partecipazione a Uomini e donne (in qualità di corteggiatrice) e poi anche L’Isola dei Famosi.

A parte il programma Pechino Express, in cui appare in coppia con Wendy Kay, la giovane si è fatta dunque notare gà in precedenza.

Nasce a Los Angeles da madre americana e padre italiano. Ha avuto una relazione con Luca Onestini, ragazzo conosciuto nel talent Uomini e Donne.

Inoltre la bella Sorge è stata fidanzata anche con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia e con Marco Cartasegna, un tronista di Uomini e Donne. Attualmente non sappiamo se sia fidanzata o single. Sui social lei è molto seguita, con 764 mila follower su Instagram.