Soliti Ignoti, puntata 10 Febbraio 2020:  gioca Elisabetta, ospite Fiorello e Diodato vincitore di Sanremo 2020

Dopo la pausa sanremese, dal Teatro delle Vittorie torna il game show di RaiUno Soliti Ignoti. E la prima delle nuove puntate sempre guidate da Amadeus è stata a dir poco emozionante.

Perchè? Cosa è successo in particolare? Non si tratta dalla pure apprezzata qualità del pathos di uno dei formati dell’access prime time più apprezzati.

Ci sono state, infatti, due presenze a sorpresa che hanno animato lo show. Quali?Come è andata il 10 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 10 Febbraio 2020: Elisabetta punta 26 mila euro e spunta Fiorello con Diodato

.Accanto al padrone di casa Amadeus, reduce dal grande successo dell’edizione numero 70 della kermesse, il vincitore della categoria Big Diodato e, a sorpresa, Fiorello.

Se già il programma Soliti Ignoti condotto da Amadeus con grande maestria e fondato sulle identità nascoste è di per sè molto attraente, di certo la puntata del 10 febbraio 2020 passerà alla storia.

Prima di tutto, come detto, c’era il vincitore dell’ultimo Sanremo, ovvero Diodato, che è sempre più apprezzato dal pubblico. Ma soprattutto, a sorpresa si è presentato Fiorello. Il quale, vestito ancora una volta con parrucca bionda imitando Maria de Filippi, ha scherzato con Amadeus, ricordato i loro recentissimi fasti a Sanremo e ironizzato in studio.

Dopo aver detto ‘non ci vedremo mai più in uno studio tv’, sottolineando la loro forte amicizia che ha permesso nelle cinque serate di Sanremo grandi ascolti, Fiorello ha anche scherzato con le identità nascoste del game.

Ma quanto al game? Ebbene, di fronte ad un ormai prossimo conduttore de il Festival di Sanremo è arrivata una vittoria. Ma da parte di chi? Ecco chi, come ha fatto e quanto ha vinto.

A indagare nella puntata di lunedì 10 febbraio 2020 è Elisabetta da Sant’Angelo in Vado, provincia di Pesaro Urbino. La concorrente arriva al parente misterioso con 26 mila euro, accumulati nella prima parte del programma.

Elisabetta chiede il grado di parentela del parente misterioso, che si chiama Pierino, ha 74 anni ed è il papà di uno degli otto ignoti. Per la concorrente Pierino è il papà dell’ignoto numero otto, e lo conferma senza usufruire del Dubbione. Pierino, in realtà, è il padre dell’ignoto numero sei e, per questo, Elisabetta torna a Sant’Angelo in Vado a mani vuote.

Ovviamente, come sappiamo bene, nella settimana di Sanremo il gioco non è andato in onda. Pertanto l’ultima puntata era stata quelle di lunedì scorso. Cosa era successo?

Nella puntata di lunedì 3 febbraio 2020 c’era Giuseppe da Napoli. Il quale, iniziando da un bottino di 122 mila euro, era giunto alla fase finale, quella del parente misterioso.

Volle conoscere il grado di parentela: Lorenza, ha anni, madre di uno degli ignoti. Così, dimezzando a 61 mila euro, il concorrente ridusse il numero degli ignoti da otto a quattro.

Giuseppe affermò che Lorenza era la madre dell’ignoto numero quattro, e senza usare il Dubbione. Giuseppe aveva avuto ragone: vincendo così ben 61 mila euro.

