Soliti Ignoti, puntata 10 Marzo Valentina da Cagliari accumula 36.800 euro, ecco come è andata da Amadeus

Come sarà andata ieri sera su Rai 1 nel corso de I Soliti Ignoti? Nel famoso e apprezzato programma degli ignoti condotto da Amadeus e da giorni allestito senza pubblico e con le doverose distanze di sicurezza tra partecipanti, concorrente, conduttore e cameraman e tecnici di studio per via della nota emergenza del coronavirus, da sempre il motore di tutto è la scoperta delle identità.

Si sa, che per vincere, bisogna scoprire le identità nascoste e il parente misterioso. Ecco cosa è accaduto il 10 Marzo? Come saranno andate le indagini?

Soliti Ignoti, puntata 10 Marzo Valentina da Cagliari accumula 36.800 euro

Nella puntata di martedì 10 marzo 2020 a giocare con gli ignoti e il parente misterioso è Valentina, nata a Cagliari ma che vive a Roma da nove anni. La guida turistica commette, nella prima fase, un solo errore, accumulando così 184 mila euro.

Valentina non se la sente di rischiare e vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Marco, ha 23 anni ed è il figlio di uno degli ignoti. Subito dopo decide di dimezzare, giocando per 92 mila euro ma con la possibilità di scegliere su quattro ignoti invece che su otto.

Valentina, poi, usufruisce del Binocolone, confrontando due particolari del parente misterioso con altrettanti ignoti. Per un montepremi ridotto a 73.600 euro la concorrente afferma, inizialmente, che Marco è il figlio dell’ignoto numero sette. Poi ha il Dubbione, puntando sull’ignoto numero quattro ma per un montepremi dimezzato a 36.800 euro. In realtà Marco è il figlio dell’ignoto numero cinque e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 1.34

Nella serata di lunedì 9 marzo 2020 a giocare con gli ignoti era la signora Luciana da San Nicandro Garganico , in provincia di Foggia. La concorrente metteva da parte 84 mila euro. Per questa cifra affrontava la manche del parente misterioso. Luciana decideva di non raddoppiare, e voleva conoscere il livello di parentela. Il parente misterioso si chiamava Rachele, diciott’anni, figlia di uno degli ignoti. La concorrente dimezzava, per 92 mila euro passando da otto a quattro ignoti. Per Luciana, Rachele era la figlia dell’ignoto numero sette, l’attore Max Paiella. In realtà il parente misterioso èra legato all’ignoto numero quattro e,dunque per lei, niente vittoria. aggiornamento ore 5.12

Quanto alla giornata precedente, per quanto concerne la puntata di domenica 8 marzo 2020, senza pubblico per il Coronavirus, giocava Marianna da Napoli. L’amministratore di condominio arrivava a giocarsi 52 mila euro e voleva conoscere il grado di parentela: Nicolò, 79 anni, papà di uno degli ignoti.

La concorrente calava il bottino a 26 mila euro. Per la concorrente partenopea Nicolò era il padre dell’ignoto numero uno. La concorrente aveva ragione e quindi vinceva 26 mila euro.