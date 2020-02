Soliti Ignoti, puntata 14 Febbraio 2020: Nicolò da Quarto accumula solo 6 mila euro, ecco come è andata

Un’altra serata di emozioni da Amadeus con il game show di RaiUno Soliti Ignoti. Dopo il successo di Sanremo infatti il conduttore ha ripreso le redini dei programma cardine di ascolti. dell’access prime time. Cosa è successo, come è andata la la gara dell’14 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 14 Febbraio 2020: Nicolò da Quarto accumula solo 6 mila euro

Nel giorno di San Valentino a indagare nella puntata di venerdì 14 febbraio 2020 è Nicolò da Quarto, in provincia di Napoli. Il barista partenopeo nella prima fase accumula solamente 6 mila euro. Con quella cifra si presenta alla fase finale, quella del parente misterioso. Nicolò decide di raddoppiare, scegliendo l’ignoto senza conoscere il grado di parentela. Per 12 mila euro ipotizza che il parente misterioso sia il fratello dell’ignoto numero due. In realtà il parente misterioso si chiama Andrea, ha 49 anni ed è il padre. La sostanza, comunque, non cambia perché l’importante è abbinare il parente all’ignoto corretto. In realtà Andrea è il padre dell’ignoto numero uno e Nicolò lascia il Teatro delle Vittorie senza alcunché.