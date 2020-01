Soliti Ignoti, puntata 16 Gennaio 2020: cosa è successo, chi è il parente misterioso da Amadeus

Dopo la pausa di due giorni programmata per permettere la pianificazione in palinsesto dei matches di calcio relativi alla Coppa Italia, il fortunato, seguito e apprezzato programma tv Soliti Ignoti condotto come noto da Amadeus nella fascia di access prime time delle 20,35 circa su Rai Uno, è tornato in gran spolvero e come sempre inchiodando milioni di fans davanti al piccolo schermo.

Come è andata la puntata di ieri dei Soliti Ignoti – Il Ritorno? Quali emozioni, stravolgimenti e risultati sono stati registrati? Ecco cosa è venuto fuori dall’ultima puntata del gioco guidato dal prossimo conduttore di Sanremo, Amadeus.

Soliti Ignoti, puntata 16 Gennaio 2020: come è andata alla signora Rosaria

A giocare nel programma di Amadeus è Rosaria, una donna pensionata di Salerno. Nella prima fase, quella in cui per intenderci, per chi non conoscesse il format, bisogna abbinare le identità agli ignoti, la concorrente accumula 150 mila euro.

Un bel bottino, non c’è dubbio. E propri con questa cifra Rosaria si gioca il tutto per tutto nella fase finale. Come sappiamo, e come sanno senz’altro bene i fan del programma, è quella in cui ci si occupa del parente misterioso. Ovvero? In questo caso occorre abbinare il parente a uno degli otto ignoti, con la possibilità di concreta di raddoppiare.

Sciorinando i dubbi e i ragionamenti, la concorrente Rosaria ha voluto conoscere il grado di parentela, giocando comunque, pertanto, per 150 mila euro. Il parente misterioso è Christian, 20 anni, ed è il figlio di uno degli ignoti.

La concorrente ci ha ragionato, meditato: e poi ha deciso di dimezzare, restringendo il campo a quattro ignoti. Una scelta secondo molti condivisibile. Poi, però, ancora dubbiosa, la donna salernitana ha rinunciato al 20% del montepremi restante, sceso a 60 mila euro, per poter usare il cosiddetto Binocolone.

In questo senso, come sanno i seguaci del programma di Amadeus, ha potuto così confrontare due dettagli del parente misterioso con due ignoti a sua scelta. Ebbene, cosa è successo?

La signora Rosaria ha scelto l’ignoto numero 8 e, da regolamento, dopo un confronto di dieci secondi, lo ha confermato. Amadeus, dopo averne tolti altri due, ha lasciato gli ignoti numeri 8 e 4. Ma per la signora Rosaria la sorte e l’astuzia non sono stati abbastanza. Infatti, Christian, in realtà, è il figlio dell’ignoto numero 4 e pertanto la concorrente Rosaria è tornata a casa a mani vuote.