Soliti Ignoti, puntata 18 Gennaio 2020: Luca da Empoli accumula 3mila euro. Cosa è successo da Amadeus

Due giorni di stop per via della Coppa Italia non hanno rallentato nè diminuito il continuo percorso di crescita di ascolti e di appeal televisivo del seguito programma tv Soliti Ignoti condotto come si sa dal prossimo presentatore di Sanremo, Amadeus nella fascia di access prime time delle 20,35 circa su Rai Uno.

Come è andata la puntata di sabato 18 gennaio ai Soliti Ignoti – Il Ritorno?

Soliti Ignoti, puntata 18 Gennaio 2020: Luca da Empoli gioca per 3mila euro. Come è andata

Nella puntata di sabato 18 gennaio ha giocato il concorrente Luca da Empoli. Nella prima fase del game, quella come noto nella quale si dovevano abbinare le otto identità agli altrettanti ignoti, ha accumulato solo 3 mila euro.

Nella fase finale Luca ha provato ad abbinare il parente misterioso, il 67enne Nicola, padre di uno degli ignoti. Ha dunque provveduto a dimezzare gli ignoti, passando da otto a quattro, giocando così per 1.500 euro.

In seguito, optando per il numero otto con la possibilità di scegliere un altro ignoto dimezzando ulteriormente, ha deciso di confermare la sua scelta. Rimasto, col numero otto, l’ignoto numero tre, l’esito è stato palese: Luca non ha indovinato, tornandosene a casa, purtroppo per lui, a mani vuote.