Soliti Ignoti, puntata 19 Febbraio, Matteo da Montegrosso d’Asti vince 42.400 euro, ecco chi era il parente misterioso

Di successo in successo prosegue il percorso de I Soliti Ignoti. Nel famoso programma delle indagini sugli ignoti condotto da Amadeus, nell’ultima puntata si è vissuta un’altra serata di trionfo: infatti c’è stata una preziosa vittoria. Chi è stato?

Nel gioco di RaiUno Soliti Ignoti campione di ascolti ecco che, di nuovo, un concorrente ha indovinato le identità nascosta e il parente misterioso. Dunque come è andata la gara del 19 febbraio? Chi ha vinto e quanto?

Soliti Ignoti, puntata 19 Febbraio, Matteo da Montegrosso d’Asti vince 42.400 euro

A indagare nella puntata di mercoledì 19 febbraio 2020 è Matteo da Montegrosso d’Asti. Il concorrente, nella prima fase, accumula la bellezza di 106 mila euro. Con questa cifra affronta la fase finale, quella del parente misterioso. Matteo vuole conoscere il grado di parentela, rinunciando al raddoppio.

Il parente misterioso si chiama Anna Paola, ha 66 anni ed è la madre di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza, giocando per 53 mila euro e riducendo la scelta da otto a quattro ignoti. Non essendo ancora sicuro usa il Binocolone, confrontando due elementi di altrettanti ignoti col parente misterioso. Per i restanti 42.400 euro Matteo afferma che Anna Paola è la madre dell’ignoto numero sei. Matteo abbina correttamente il parente misterioso all’ignoto e si conquista il montepremi rimasto.

Invece nella puntata di martedì 18 febbraio 2020 giocava Claudia da Mira, tecnico di radiologia che nella prima fase, abbina correttamente sette identità su otto ad altrettanti ignoti.

Mette in cascina perciò 74 mila euro e va a giocarsi tutto col parente misterioso. Claudia rinunciava al raddoppio, per conoscere il grado di parentela: Sara, ha 41 anni, sorella di uno degli ignoti. La concorrente decideva dimezzare, giocando per 37 mila euro e asserendo che Sara fosse la sorella dell’ignoto numero due.

Scelta che confermava senza dil Dubbione, vincendo 37 mila euro.

E non è tutto. Perchè, nella puntata di lunedì 17 febbraio 2020 ha partecipato Salvatore da Catania mettendo da parte 43 mila euro. Senza il raddoppio, per scoprire il grado di parentela, scopriva che fosse Davide, 26 anni, fratello di uno degli otto ignoti. Il concorrente non dimezzava e affermava che Davide erail fratello dell’ignoto numero uno.

Una scelta azzeccata, che gli permetteva di intascare il montepremi di 43 mila euro.

