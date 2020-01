Soliti Ignoti, puntata 20 Gennaio 2020: Silvia da Roma vince 19.500 euro. Ecco come è andata da Amadeus

E’ tempo di indagini, di analisi, di intuizioni e, se bravi e fortunati, anche di vittorie corpose e sostanziose: è il tempo, ancora una volta, per un’altra sera ancora, del programma tv Soliti Ignoti condotto dal lanciatissimo Amadeus nella consueta parte del palinsesto ricordata come access prime time vale a dire quella che parte intorno alle 20,35 e accompagna i telespettatori verso la prima serata della rete ammiraglia di viale Mazzini, vale a dire Rai 1.

Nella serata di ieri altro preserale molto apprezzato per il programma del prossimo conduttore del Festival della canzone Italiana. Ma Come è andata la puntata di inizio settimana, per appunto, quella del 20 gennaio ai Soliti Ignoti – Il Ritorno?

Ecco cosa è successo nel game di indagine di Amadeus dopo il tg1, e chi ha giocato provando a vincere il bottino.

Soliti Ignoti, puntata 20 Gennaio 2020: Silvia da Roma vince 19.500 euro. Identità nascoste e parente misterioso

Come ben sanno i fan del format che, da anni, sempre con maggior convinzione, attira pubblico e fan incollandoli davanti alla tivvù e crescendo sempre a livello di ascolti, i Soliti Ignoti si concentra sull’analisi della scoperta delle identità segrete dei protagonisti e del parente di uno degli ignoti. Dopo le indagini, gli indizi e le valutazioni di rito, il leader serale del programma deve provare a indovinare tutte le decisioni per portarsi a casa il bottino.

Chi ha giocato, nel particolare, nella puntata del 20 gennaio 2020? Nella puntata del 20 gennaio, in cui ha peraltro partecipato il noto cantante Drupi come uno degli ignoti da indovinare, a svolgere le indagini è stata la signora Silvia da Roma. Si tratta di una restauratrice che ha subito mosso bene le sue ‘pedine’ nel ragionamento, ha studiato e vagliato le ipotesi e, snocciolando idee e suggestioni, ha provato immediatamente a districarsi tra i meandri degli abbinamenti delle identità.

Per la signora Silvia non è stato tutto semplicissimo, come è del resto tradizione nel programma di Amadeus. Nella prima fase, infatti, quella per capirci nella quale la concorrente doveva abbinare le identità agli otto ignoti, ha messo da parte 39 mila euro. Ebbene, proprio con questa cifra, Silvia è andata alla fase finale, quella nota e seguitissima nella quale tutto verte intorno al parente misterioso da abbinare ad uno degli ignoti.

Cosa è accaduto? Ecco: Silvia ha deciso prima di conoscere il grado di parentela del parente misterioso. Doveva abbinare, quindi, ad uno degli ignoti Silvana 55 anni che è la sorella. Ma di chi? Domanda amletica e cruciale, questa, nel game.

Decidendo, inoltre, di dimezzare gli ignoti, Silvia è passata da otto a quattro, col montepremi sceso a 19.500 euro. D’istinto, giocando con intuiti e suggestioni, Silvia ha puntato sull’ignoto numero tre che conferma, non usufruendo del Dubbione. Silvia ha fatto bene ed ha vinto.

Complimenti dunque alla signora Silvia, che indovinando le scelte ha conquistato il montepremi e si è portata a casa 19.500 euro.

Non era andata allo stesso modo domenica 19 gennaio per la precedente concorrente: Roberta da Pineto prima aveva messo da parte 45 mila euro, poi aveva voluto sapere il grado di parentela del 27enne Lorenzo, ovvero il fratello di uno degli ignoti e poi aveva dimezzato.

Di conseguenza aveva giocato per 22.500 euro, scegliendo l’ignoto numero quattro e giocandosi il Dubbione,con riduzione a 11.250 euro. Poi, però, indicando l’ignoto numero otto ha sbagliato per era il sei il fratello di Lorenzo e quindi aveva terminato il gioco senza vincere il premio.

