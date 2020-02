Soliti Ignoti, puntata 21 Febbraio, Valeria da Loreto gioca per 65.600 euro, come è andata

Altra serata di brividi e emozioni a I Soliti Ignoti, il tanto apprezzato programma delle indagini sugli ignoti condotto da Amadeus. Nel gioco di Rai Uno i Soliti Ignoti il concorrente deve indovinare le identità nascosta e il parente misterioso. Come è andata la gara del 21 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 21 Febbraio, Valeria da Loreto gioca per 65.600 euro

A indagare nella puntata di venerdì 21 febbraio 2020 è Valeria da Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. La maestra di scuola elementare accumula nella prima fase 164 mila euro, pur commettendo tre errori nell’abbinamento delle otto identità agli altrettanti ignoti.

Per questa cifra Valeria affronta la fase finale del gioco, quello del parente misterioso. La concorrente vuole conoscere il grado di parentela, rinunciando al raddoppio. Il parente misterioso si chiama Martina, ha 27 anni ed è la figlia di uno degli ignoti. Valeria decide poi di dimezzare, riducendo sia il raggio di scelta da otto a quattro ignoti che il montepremi, ora a 82 mila euro.

Gli ignoti rimasti sono tutti uomini e, quindi, Valeria deve cercare il papà di Martina. La concorrente, subito dopo, utilizza il Binocolone e, per un montepremi ridotto a 65.600 euro, confronta due particolari di altrettanti ignoti al parente misterioso.

Per Valeria, Martina è la figlia dell’ignoto numero otto. In realtà, è l’ignoto numero uno il padre di Martina e, per questo, Valeria non vince nulla.