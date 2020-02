Soliti Ignoti, puntata 23 Febbraio, Valentina da Roma indaga per 70 mila euro, come è andata

Soliti Ignoti, puntata 23 Febbraio, Valentina da Roma indaga per 70 mila...

Come saranno andate le indagini misteriose sulle identità e iparenti segreti de I Soliti Ignoti ieri sera? Il noto e seguitissimo programma delle indagini condotto da Amadeus e leader di ascolti avrà avuto un vincitore nel finale? Come è andata domenica 23 Febbraio?

Nel gioco di Rai Uno i Soliti Ignoti il concorrente deve provare aindovinare le identità nascosta e il parente misterioso. Sarà successo il 23 febbraio? Ecco chi ha giocato e, soprattutto, come è andata.

A indagare nella puntata di domenica 23 febbraio 2020 è Valentina da Roma. L’organizzatrice di eventi si presenta alla fase finale del game show, quella del parente misterioso, con un montepremi accumulato pari a 70 mila euro.

Valentina decide di conoscere il grado di parentela, rinunciando a raddoppiare il proprio montepremi. Il parente misterioso si chiama Francesca, ha 46 anni ed è la sorella di uno degli ignoti. Subito dopo decide di dimezzare, giocando per 35 mila euro ma potendo scegliere tra quattro ignoti invece che otto. Per Valentina, Francesca è la sorella dell’ignoto numero uno. In realtà, il parente misterioso è la sorella dell’ignoto numero quattro e Valentina esce dal Teatro Delle Vittorie a mani vuote.

La sera prima, sabato 22 febbraio 2020 invece è toccato a Daniele da Trieste. Che, pronti via indovina sei identità su otto ignoti, mettendo in cascina 92 mila euro. Volendo sapere il grado di parentela, scopriva come il parente misterioso si chiamasse Katia, ha 74 anni, madre di uno degli ignoti.

Subito dopo Daniele decideva di dimezzare, giocando così per 46 mila euro. Per il triestino, Katia era la madre dell’ignoto otto ma, in realtà, era l’ignoto numero quattro. Nulla da fare, per lui.

Ancora prima, il venerdì 21 febbraio 2020 vi era Valeria da Loreto Aprutino, con tutto puntato sui 164 mila euro iniziali. La concorrente voleva sapere la parentela, rinunciando al raddoppio. Il parente misterioso era Martina, 27 anni, la figlia di uno degli ignoti. Ora giocava a 82 mila euro.

La concorrente, sceglieva il Binocolone e, per un montepremi ridotto a 65.600 euro, diceva che fosse la figlia dell’ignoto numero otto.Ma l’ignoto numero uno il padre di Martina e, per questo, Valeria non vinceva nulla.

