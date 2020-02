Soliti Ignoti, puntata 25 Febbraio, Cindy da Reggio Emilia gioca per 30,500 euro, come è andata da Amadeus

Soliti Ignoti, puntata 25 Febbraio, Cindy da Reggio Emilia gioca per 30,500...

Ancora emozioni, indagini, incroci e valutazioni analitiche nell’ultima puntata de I Soliti Ignoti. Nel famoso e apprezzato programma delle indagini sugli ignoti condotto da Amadeus, dopo la vittoria della puntata precedente c’è stata un’altra serata da grandi pathos. Cosa è successo?

Nel gioco di RaiUno Soliti Ignoti, record di ascolti nella access prime time, la concorrente serale ha provato a indovinare le identità nascosta e il parente misterioso. Per questo: come è andata la gara del 25 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 25 Febbraio, Cindy da Reggio Emilia gioca per 30,500 euro

A indagare nella puntata di martedì 25 febbraio 2020 è Cindy da Reggio Calabria. La concorrente commette un solo errore negli abbinamenti tra le identità e gli otto ignoti, accumulando 61 mila euro. Per quella cifra affronta la fase finale del gioco, il parente misterioso.

Cindy rinuncia al raddoppio e vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Chiara, ha 23 anni ed è la figlia di uno degli ignoti.

Dopo pochi secondi decide di dimezzare, riducendo sia la rosa degli ignoti da otto a quattro che il montepremi, ora pari a 30.500 euro. Per Cindy, Chiara è la figlia dell’ignoto numero due, ma il padre del parente misterioso, in realtà, è l’ignoto numero otto.

aggiornamento ore 1.14

La sera precedente, arrivando dalla città di Rionero in Vulture, in Potenza, c’era in gioco Sonia, madre e casalinga, leader della puntata di lunedì 24 febbraio 2020. Sonia accumulava 51 mila euro e se li giocava alla fase finale del gioco, relativa al parente misterioso.

La concorrente sceglieva di non raddoppiare e di voler sapere il grado di parentela. Si trattava del figlio o la figlia del 66enne Enzo. Dimezzando da otto a quattro, giocava poi per il montepremi di 25.500 euro. Alla fine Sonia sceglieva l’ignoto numero quattro, e lo confermava senza Dubbione.

Per la gioia della signora, Enzo era davveroil padre di quell’ignoto, e Sonia tornava a Rionero in Vulture con in tasca oltre 25 mila euro.

Aggiornamento ore 5,54

Nella puntata di domenica 23 febbraio 2020,invece giocava Valentina da Roma che arrivava alla fase clou del parente misterioso con un montepremi di 70 mila euro.

Valentina chiedeva si sapere il parente misterioso: Francesca, aveva 46 anni, la sorella di uno degli ignoti. Giocando per 35 mila euro e con quattro ignoti anziché otto, Valentina diceva che Francesca era la sorella dell’ignoto numero uno.

Al contrario, era la sorella dell’ignoto quattro e Valentina quindi lasciava lo studio senza bottino.

Aggiornamento ore 9,31