Soliti Ignoti, puntata 26 Febbraio, Leonardo da Prato gioca per 93.600 euro, ecco come è andata da Amadeus

Una nuova serata di grande adrenalina a I Soliti Ignoti, il programma delle indagini sugli ignoti guidato da Amadeus. Cosa è successo? Ci sarà stata una nuova vittoria, e chi ha giocato e come avrà svolto le sue indagini?

Nel gioco di RaiUno Soliti Ignoti, record di share nella access prime time, come si sa ogni puntata, il concorrente serale ha la chance di intascare un cospicuo bottino se riesce a indovinare le identità nascosta e il parente misterioso. Per tale motivo ci domandiamo ancora: come è andata la gara del 26 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 26 Febbraio, Leonardo da Prato gioca per 93.600 euro

A indagare nella puntata di mercoledì 26 febbraio 2020 è Leonardo da Prato. Abbinando correttamente sette identità su otto, e non sbagliando i due “imprevisti” che avrebbero azzerato il montepremi, arriva al parente misterioso con 234 mila euro.

Leonardo rinuncia al raddoppio e vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Fabio, ha 62 anni ed è il papà di uno degli ignoti. Il concorrente pratese decide poi di dimezzare, giocando per 117 mila euro ma con il numero di ignoti ridotto da otto a quattro.

Leonardo, ancora indeciso, si gioca anche il Binocolone, confrontando due particolari del parente misterioso con altrettanti ignoti. Per un montepremi ora pari a 93.600 euro, il concorrente afferma che Fabio è il padre dell’ignoto numero uno. In realtà il parente misterioso è legato all’ignoto numero tre e Leonardo, per questo, non vince nulla.

Invece nella puntata di martedì 25 febbraio 2020 a giocarsi tutto vi era Cindy da Reggio Calabria. Che, con un unico errore negli abbinamenti tra le identità e gli ignoti, metteva da parte la bellezza di 61 mila euro. Per quella cifra affrontava la fase finale del gioco col parente misterioso.

Cindy voleva sapere il grado di parentela: si trattava di Chiara, 23 anni, figlia di uno degli ignoti. La concorrenze, scegliendo di dimezzare, da otto a quattro ignoti dunque giocava poi per il montepremi di 30.500 euro. Per Cindy, la decisione era presa: Chiara era la figlia dell’ignoto numero due. Tuttavia, il padre del parente misterioso, in realtà, era l’ignoto numero otto.

Era invece Sonia, madre e casalinga, la leader della puntata di lunedì 24 febbraio 2020. Con 51 mila euro da giocarsi alla fase del parente misterioso, la concorrente decideva di non raddoppiare per conoscere la parentela.

Scoprendo così come si trattasse del figlio o la figlia del 66enne Enzo. Dimezzava ignoti e il montepremi, a 25.500 euro e sceglieva l’ignoto numero quattro, dandone poi conferma senza Dubbione. Ottima scelta.

Infatti,, Enzo era proprio il padre di quell’ignoto, e Sonia faceva ritorno alla sua Rionero in Vulture con oltre 25 mila euro di montepremi

