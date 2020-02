Una nuova serata di grande brividi su Rai 1 con la nuova puntata de I Soliti Ignoti, il programma delle indagini sugli ignoti condotto da Amadeus ieri sera ha, come non mai, regalato una fortissima emozione e un cambiamento di programma che è costato caro alla concorrente in gioco.

Perchè? Cosa è successo? Chi ha giocato e come ha svolto le sue indagini? Cosa è capitato alla concorrente?

Ribadiamo, come in altre sedi chiarito, che nel gioco di RaiUno Soliti Ignoti, record di ascolti nella access prime time il concorrente serale può vincere il montepremi se idovina le identità nascosta e il parente misterioso. Per tale ragione quindi come è andata la gara del 27 febbraio?

Soliti Ignoti, puntata 27 Febbraio, Michela da Modena perde 54.500 euro a causa del Dubbione

A indagare nella puntata di giovedì 27 febbraio 2020 è Michela da Modena. Il funzionario pubblico all’ispettorato del lavoro di Modena commette un solo errore nella prima fase.

Con 218 mila euro in bisaccia s’avvia alla fase finale del gioco, quella del parente misterioso, con la possibilità di raddoppiare. La concorrente modenese non rischia e vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Federico, ha 18 anni ed è il figlio di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza, riducendo la rosa degli ignoti da otto a quattro, e giocando per 109 mila euro. Per questa cifra Michele afferma, inizialmente, che Federico è il figlio dell’ignoto numero sette.

Poi, però, sfrutta il Dubbione, sostituendolo con l’ignoto numero tre e per un montepremi, ora, sceso a 54.500 euro. Il ripensamento le è costato caro, perché Federico è proprio il figlio dell’ignoto numero sette.

Aggiornamento ore 1.19

Di contro, mercoledì 26 febbraio 2020 giocava da Amadeus Leonardo da Prato. Il quale, abbinando in modo giusto sette identità su otto, arrivava al parente misterioso giocandosi 234 mila euro.

Leonardo sceglieva di sapere il grado di parentela: si trattava di Fabio, 62 anni padre di uno degli ignoti. Il concorrente dimezzava a 117 mila euro coll numero di ignoti ora da otto a quattro.

Poi, scegliendo il Binocolone, passava a montepremi di 93.600 euro, il concorrente diceva poi che Fabio era il padre dell’ignoto numero uno. Ma il parente misterioso era connesso all’ignoto numero tre e Leonardo, per questo, non vinceva.

aggiornamento ore 5.12

In precedenza, nella puntata di martedì 25 febbraio 2020 da Amadeus vi era Cindy da Reggio Calabria. Che si giocava tutto per 61 mila euro arrivando alla manche del parente misterioso.

Cindy sceglieva di apprendere il grado di parentela: ovvero Chiara, 23 anni, figlia di uno degli ignoti. Riducendo da otto a quattro gli ignoti e il montepremi a 30.500 euro, Cindy, la diceva che chiara era la figlia dell’ignoto numero due.

Suo malgrado, il padre del parente misterioso, era l’ignoto numero otto.

aggiornamento ore 9.15