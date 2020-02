Soliti Ignoti, puntata 3 Febbraio 2020:  Giuseppe da Napoli vince 61 mila euro, ecco come

Ancora un altro successo per il programma leader degli ascolti della fascia che anticipa la prima serate a va subito in onda dopo il telegiornale di rai uno che, come noto, gli esperti chiamano access prime time: stiamo parlando del programma tv i Soliti Ignoti condotto da Amadeus e basato sulle identità nascoste è sempre più in ascesa. Come è andata il 3 febbraio?

Ebbene, di fronte ad un ormai prossimo conduttore de il Festival di Sanremo è arrivata una vittoria. Ma da parte di chi? Ecco chi, come ha fatto e quanto ha vinto.

Soliti Ignoti, puntata 3 Febbraio 2020: Giuseppe da Napoli vince 61 mila euro

A indagare nella puntata di lunedì 3 febbraio 2020 a giocarsi tutto è Giuseppe da Napoli. Il quale, in effetti partendo da 122 mila euro, accumulati nella prima fase, è andato alla fase finale, quella del parente misterioso.

Giuseppe decide di conoscere il grado di parentela e ora sa che il parente misterioso si chiama Lorenza, ha 71 anni, ed è la madre di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza a 61 mila euro, riducendo di fatto il numero degli ignoti su cui scegliere da otto a quattro.

Dopo averli fatti girare di profilo, Giuseppe afferma che Lorenza è la madre dell’ignoto numero quattro, e lo conferma senza usare il Dubbione. Giuseppe ha fatto la scelta giusta e torna a casa con la bellezza di 61 mila euro.

aggiornamento ore 1.10

Invece alla puntata di domenica 2 febbraio 2020 ha preso parte Letizia da Francavilla Fontana, una brindisina che giocava per 131 mila euro volendo però conoscere iil grado di parentela.

Il parente misterioso si chiamava Alfredo, 26 anni, fratello di uno degli ignoti. Letizia optava per l’ignoto numero tre, e lo confermava dicendo no al Dubbione. Alfredo, però era il fratello dell’ignoto numero due. Nulla da fare per la signora Letizia.

aggiornamento ore 4.31

Vittoria c’era stata al contrario anche nella serata precedente, nella puntata di sabato 1° febbraio 2020 con Federica da Torino che, nella prima fase, si era messa da parte 22 mila euro.

Volendo sapere il parente misterioso la simpatica Federiva veniva messa a conoscenza del fatto che si trattava della signora Antonella, 63enne, madre di uno degli ignoti.

La concorrente voleva dimezzare e, scesa a 11 mila euro con soli quattro ignoti, sceglieva l’ignoto numero cinque, e senza Dubbione, faceva la scelta giusta. Di conseguenza si accaparrava ben 11 mila euro.

aggiornamento ore 8.40