Soliti Ignoti, puntata 3 Marzo, Paolo da Roma vince 61mila euro, ecco come ha fatto e chi erano le identità nascoste e il parente misterioso

Clamorosa, pirotecnica, emozionante e vincente serata ieri su Rai 1 con I Soliti Ignoti: nel noto programma delle indagini sugli ignoti condotto da Amadeus infatti è arrivato un incredibile e corposo successo. Un concorrente, abbinando tutte le identità, ha azzeccato ogni mossa, vincendo alla grande.

Ma chi? E cosa è successo nel corso del game delle identità? Chi ha giocato e come ha svolto le sue indagini?

Come noto a i Soliti Ignoti, per vincere occorre indovinare tutte le identità nascoste e il parente misterioso. Ebbene, cosa è accaduto il 3 Marzo?

Soliti Ignoti, puntata 3 Marzo, Paolo da Roma vince 61mila euro

A indagare nella puntata di martedì 3 marzo 2020 è Paolo da Roma. L’allenatore di calcio abbina correttamente sette identità su otto, accumulando così 61 mila euro in vista della fase finale, quella del parente misterioso.

Paolo decide di non raddoppiare, e chiede di conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Cesare, ha 67 anni ed è il padre di uno degli ignoti. Ragionando esclusivamente sul nome del parente misterioso, e provando a collegarlo con la provenienza degli ignoti, per Paolo, Cesare è il papà dell’ignoto numero cinque.

Incredibilmente azzecca l’abbinamento e, così, si porta a casa 61 mila euro.

Invece nella puntata di lunedì 2 marzo 2020 giocava Cristina da Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo e per sole (si fa per dire) 23 mila euro.

Cristina decideva di non raddoppiare per conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiamava Paolo, ha 45 anni fratello di uno degli ignoti. La concorrente decideva di non dimezzare, legando il parente all’ignoto numero quattro.

Ma Paolo era il fratello dell’ignoto numero tre e, per questo, Cristina tornava a casa senza vincita.

In precedenza, nella serata di domenica 1° marzo 2020 vi era in gioco Rossella da Taranto. Con 52 mila euro, nella fase del parente misterioso decideva di non raddoppiare: in quel caso il parente misterioso era Walter, 74 anni, il padre di uno degli ignoti. La concorrente dimezzando a 26 mila euro sceglieva quattro ignoti al posto degli otto.

E poi alla fine diceva che Walter era il padre dell’ignoto numero uno. La studentessa di Taranto aveva compiuto incastri corretti, indovinando e vincendo appunto 26 mila euro.

