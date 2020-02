Continua a mietere successi in termini di ascolti il programma tv i Soliti Ignoti il game condotto da Amadeus e basato sulla ricerca delle identità nascoste. Come è andata venerdì 31 Gennaio

Nel programma guidato dal conduttore de il Festival di Sanremo è arrivata una vittoria molto corposa nell’ammontare. Quanto? E da parte di chi?

Nella serata di venerdì, chi è stato il concorrente a giocarsi il montepremi e a vincerlo?

Soliti Ignoti, puntata 31 Gennaio 2020: Kevin da Castrovillari vince 20.800 euro

A indagare nella puntata di venerdì 31 gennaio 2020 è Kevin da Castrovillari, in provincia di Cosenza. Il laureato in Chimica, nella prima fase, accumula 52 mila euro e si gioca il tutto per tutto col parente misterioso. Kevin vuole conoscere il grado di parentela, che si chiama Marco, ha 22 anni, ed è il fratello di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza a 26 mila euro, e riduce il campo d’azione da otto a quattro ignoti. Kevin decide di usare il Binocolone, e ha confrontato due dettagli del parente misterioso con l’ignoto numero sei, su cui punta il concorrente per un montepremi pari ora a 20.800 euro. Marco è proprio il fratello dell’ignoto numero sei e Kevin torna a Castrovillari con il malloppo.

A indagare nella puntata di giovedì 30 gennaio 2020 è Paolo da Forlì-Cesena invece, e per 16 mila euro: Paolo ha chiesto il grado di parentela. Claudia, ha 25 anni ed è la sorella di uno degli ignoti. Per Paolo Claudia era la sorella dell’ignoto numero uno e non ha voluto usare il Dubbione ma Claudia era la sorella dell’ignoto numero sette.

Prima dello stop per la coppa Italia a giocare, lunedì 27 gennaio 2020 era stata Annarosa da Masone, per 112 mila euro scoprendo, dimezzando a 56 mila euro, il parente e giocando per 56 mila euro. Riccardo, il parente nascosto, era il nipote dell’ignoto numero tre, ed Annarosa ha perso.

Invece domenica 26 gennaio 2020 aveva provato a vincere Francesco da Rosano, da Firenze per 29 mila euro per poi chiedere del parente: Andrea, 30 enne, il fratello di uno degli ignoti. Francesco ridusse a 14.500 euro e poi, col Binocolone a 11.600 euro, scegliendo l’ignoto numero due, che confermava senza il Dubbione: ma era il numero tre.

