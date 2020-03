Soliti Ignoti, puntata 4 Marzo, Francesca da Spadafora vince 3800 euro. Ecco chi erano gli ignoti e il parente misterioso

Dopo la straordinaria puntata vincente della sera precedente, come sarà andata ieri su Rai 1 con I Soliti Ignoti? Nel programma delle indagini di Amadeus la volta precedente era giunto un importante successo. E invece ieri?

Come si sa a i Soliti Ignoti, per vincere occorre azzeccare tutte le identità nascoste e il parente misterioso. Ebbene, cosa è accaduto il 4 Marzo? Si sarà ripetuto l’exploit del tre?

Soliti Ignoti, puntata 4 Marzo, Francesca da Spadafora vince 3800 euro

A indagare nella puntata di mercoledì 4 marzo 2020 è Francesca da Spadafora, in provincia di Messina. La dipendente nella Pubblica Amministrazione raggranella solo 19 mila euro nella prima fase. Per questa cifra, con la possibilità di raddoppiare, affronta la fase finale, quella del parente misterioso.

Francesca non se la sente di rischiare e, per questo, vuole conoscere il grado di parentela.

Il parente misterioso è Alessandro, ha 42 anni ed è il fratello di uno degli ignoti. Subito dopo la concorrente siciliana dimezza, giocando per 9.500 euro con la possibilità di scegliere su quattro ignoti invece che otto. Ancora insicura, Francesca utilizza il Binocolone, confrontando due particolari del parente misterioso con altrettanti ignoti. Per un montepremi ora sceso a 7.600 euro, la concorrente afferma inizialmente che Alessandro è il fratello dell’ignoto numero cinque.

Poi, però, ha il Dubbione, sostituendolo con l’ignoto numero sette ma giocando per 3.800 euro. Francesca ha fatto bene ed esce dal Teatro Delle Vittorie col montepremi restante.

aggiornamento ore 00.31

Come detto, invece, nella martedì 3 marzo 2020 giocava Paolo da Roma. Si trattava di un’allenatore di calcio che accumulava 61 mila euro per la fase finale, dedicata al parente misterioso.

Paolo non raddoppiava per conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso era Cesare, ha 67 anni, il padre di uno degli ignoti. Perr Paolo, Cesare è il papà dell’ignoto numero cinque.

E la risposta era giusta: il concorrente così si portava casa 61 mila euro.

aggiornamento ore 05.30

Invece nella puntata di lunedì 2 marzo 2020 a provare a vincere ecco Cristina da Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo che metteva da parte 23 mila euro.

Cristina decideva di voler sapere il grado di parentela. Ovvero Paolo, ha 45 anni fratello di uno degli ignoti. La concorrente decideva di non dimezzare, legando il parente all’ignoto numero quattro.

Errata, la sua scelta. Paolo era il fratello dell’ignoto numero tre e, per questo, Cristina pagava l’errore lasciando lo studio senza bottino.

aggiornamento ore 11.40