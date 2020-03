Soliti Ignoti, puntata 9 Marzo Luciana da San Nicandro punta 92 mila euro, come è andata da Amadeus

Nella puntata di lunedì 9 marzo 2020 a giocare con gli ignoti e il parente misterioso è Luciana da San Nicandro Garganico , in provincia di Foggia. La concorrente, che lavora in uno studio legale, commette un solo errore nella prima fase, accumulando così 184 mila euro. Per questa cifra affronta la fase finale del game show, quella del parente misterioso.

Luciana decide di non raddoppiare, e vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Rachele, ha diciott’anni ed è la figlia di uno degli ignoti. La concorrente dimezza, giocando così per 92 mila euro ma con una rosa ridotta di ignoti, passati da otto a quattro. Per Luciana, Rachele è la figlia dell’ignoto numero sette, ovvero l’attore Max Paiella. In realtà il parente misterioso è legato all’ignoto numero quattro e, per questo, esce dal Delle Vittorie a mani vuote.