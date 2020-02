Solveig Jenselme: chi è l’ex fidanzata del ballerino di Amici 19 Javier Rojas

Solveig Jenselme è il nome dell’ex fidanzata di Javier Rojas, il ballerino di Amici 19 che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ora fidanzato con Talisa Jada Ravagnani. Nelle ultime ore i tanti fan del programma di Canale 5 si sono domandati se Javier fosse ancora fidanzato con Solveig, su Instagram la stessa ragazza chiarisce la situazione. Vediamo quindi chi è Solveig Jenselme e qual è l’attuale rapporto con il ballerino del talent show di Maria De Filippi.

Solveig Jenselme: età, profilo Instagram, foto e curiosità

Solveig Jenselme è una fotografa e videomaker divenuta famosa negli ultimi mesi per la sua relazione con il ballerino di Amici 2020 Javier Rojas. Negli ultimi giorni sono trapelati una serie di video di Amici di Maria De Filippi secondo cui il ballerino avrebbe ora una relazione con un’altra concorrente del programma Mediaset, Talisa Ravagnani.

Oltre ad essere un’ottima fotografa, l’ex ragazza di Javier, Solveig, è anche modella e come testimoniano le foto sul suo profilo Instagram ufficiale (@studiosolveig), ama i viaggi e la moda. Solveig Jenselme è alta 160 cm ed è di origini francesi. Vive a Parigi ma è stata spesso in Italia, più nel dettaglio a Roma dove si presume ha vissuto con l’ormai ex fidanzato Javier.

Solveig Jenselme: “Io e Javier ci siamo lasciati”

Sui social network Solveig conferma la rottura della relazione con il ballerino di Amici e ringraziando i tanti fan della coppia su Instagram scrive: “Ciao a tutti. Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, ma io e Javier ci siamo lasciati da circa dieci giorni, quattro giorni prima che lui entrasse in casetta. Dunque niente paura, non stiamo più insieme”. Insomma, tra Solveig Jenselme e Javier Rojas è ufficialmente finita. Staremo ora a vedere come evolverà la presunta relazione tra i ballerini di Amici Javier e Talisa.