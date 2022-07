Sondaggi: Draghi è stato un buon premier, Conte l’artefice della crisi e Mattarella la figura più amata

Se già nel corso dell’anno i sondaggi in merito alle intenzioni di voto degli italiani ci vengono proposti con cadenzale settimanale, immaginiamo cosa sta accadendo in questo giorni, con la data per le elezioni politiche già fissata per il 25 settembre.

Tuttavia, a parte quali sono attualmente gli schieramenti politici in cima al gradimento degli italiani – cosa che illustriamo in una altro articolo – fra i tanti, abbiamo invece trovato interessante il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 (e diffuso oggi su ‘all news’), rivolto al premier uscente.

Sondaggi: per un oltre italiano su due (57,5%) Draghi è stato un buon presidente del Consiglio

Dunque, secondo gli italiani, Mario Draghi è stato un buon leader? Sicuramente, almeno questo è quello che pensano poco più di un italiano su due (il 57,5%), secondo cui, il giudizio sul governo guidato da Draghi è stato positivo.

Sondaggi: un italiano su due (il 50,7%), commenta che Draghi abbia fato bene a dimettersi

Riguardo poi alla scelta di dimettersi, anche qui un italiano su due (il 50,7%), pensa sia stata la scelta giusta, visto che è venuta la maggioranza di unità nazionale.

Sondaggi: per il 49,7% degli italiani è negativo andare alle elezioni anticipate, lo pensa anche il 42% dell’elettorato di Lega e Fi

Dunque si va alle elezioni anticipate, anche se in realtà, anche qui il Paese è circa spaccato a metà (49,7%), in quanto tale soluzione è giudicata come ‘un evento negativo’ per il Paese, strano a dirsi, si tratta di un’opinione condivisa anche dal 42% degli elettori di Lega e Forza Italia.

Sondaggi: Giuseppe Conte è stato l’artefice della crisi di governo (41,1%) e delle elezioni anticipate (29%)

Inoltre, quando è stato chiesto agli italiani chi, a loro giudizio, è da ritenersi l’artefice della crisi di governo, il 41,1% ha indicato Giuseppe Conte il quale, compare in cima anche ‘sul chi ha determinato che si andasse alle elezioni anticipate’: Giuseppe Conte (per il 29%), seguito da Mario Draghi (17,2%), e da Matteo Salvini (11,1%).

Sondaggi: il Presidente Mattarella (per il 64%), e Mario Draghi (54%), sono le figure che ispirano più fiducia

Infine, questo interessante sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24, ha anche raccolto quali sono secondo gli italiani, i personaggi sui quali ripongono ancora la loro fiducia. Ebbene, su tutti, il primo è sempre il Presidente Sergio Mattarella (per il 64%), seguito subito dopo da Mario Draghi (54%), le figure più amate. Quindi, non ‘tradendo’ quello che ormai ripetono quasi tutte le aziende di ricerca, ecco poi Giorgia Meloni (38,7), Silvio Berlusconi (34,3%), Giuseppe Conte (30,7%), Matteo Salvini (30,4%), Enrico Letta (25%), Luigi Di Maio (22%) e Matteo Renzi (15,5%).

Max