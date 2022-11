Sondaggi: Fdi è inarrestabile, il governo piace al 42%, e la Meloni acquista sempre più consenso

Misurando il ‘termometro politico’ del nostro Paese, i sondaggi continuano a monitorare con attenzione ogni minima variazione rispetto al gradimento degli italiani nei confronti dei vari leader politici, e dello stesso esecutivo.

Sondaggi: il nuovo governo è gradito al 42% degli intervistati, ma la Meloni al 48%, e continua a crescere

Così stavolta in ordine di tempo, promosso dalle agenzie di stampa, è la volta della ricerca condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento (che lavora spesso per il programma ‘Otto e Mezzo’ de La7), che oltre a quello per i singoli schieramenti politici, ha raccolto anche i giudizi sul nuovo governo.

Ebbene, a poco più di un mese dal giuramento, è curioso notare che se il 42% degli italiani esprime positività sui primi 30 giorni dell’esecutivo del centrodestra, il 48% (e continua a crescere), si dichiara fiducioso nell’operato di Giorgia Meloni.

Sondaggi: se ovviamente il gradimento è quello de suoi elettori, tuttavia l’esecutivo raccoglie fiducia anche dalle opposizioni

Nello specifico, spiega il sondaggio, in relazione alla collocazione politica del campione intervistato, rispetto alla fiducia nella premier, Fratelli d’Italia vanta il 96%, il 75% fra degli elettori della Lega, ed il 65%% di quelli di Forza Italia. Di contro, tra le file dell’opposizione, il 25% di chi vota per Azione mostra fiducia per la Meloni mentre il 7-8% fra degli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle.

Sondaggi: per le coalizioni, il centrodestra sale al 45%, il centrosinistra (20%), il M5s (17,4%), ed il Terzo Polo (7,6%)

L’Istituto diretto da Vento ha anche analizzato il gradimento relativo alle coalizioni. Ed ecco che, a distanza dalle elezioni, FdI, Lega e FI – che costituiscono la maggioranza – sono al 45%, guadagnando 2 punti in più dal 25 settembre.

Per quel che riguarda invece le ‘tre’ opposizioni, evidenzia Demopolis, il centrosinistra (Pd, Sinistra e Verdi) è al 20% mentre, il Movimento 5 Stelle, è al 17,4%. Infine, il Terzo Polo (che vede Calenda e Renzi), al 7,6%.

Sondaggi: tra gli schieramenti politici è sempre Fdi in vetta (29%), seguito da M5s (17,4%), Pd (16,5%), e Lega (8,7%)

Entrando invece nello specifico degli schieramenti politici, è ancora Fratelli d’Italia quello più gettonato (al 29%) che, rispetto al 25 settembre è riuscito a guadagnare altri 3 punti.

Segue a distanza il M5S (17,4%), cresciuto di circa 2 punti, gl stessi che ha perso il Pd, oggi al 16,5%.

Resta invece stabile la Lega (8,7%), mentre Azione (7,6%), perde quasi un punto. Forza Italia è invece al 7,3% e, infine, Sinistra e Verdi al 3,5%.

Max