Sondaggi politici, Ispos accende gli animi, Salvini: “Lavora per il Pd”. Letta: “Atteggiamento infantile”

Come riferiamo in un altro articolo, ha destato grande scalpore in ambito politico (e non), il sondaggio pubblicato dalla Ipsos, secondo cui, alle ‘prossime elezioni’, il Pd sarebbe il primo partito con il 20,8, seguito da Fratelli d’Italia (20,5), e con la Lega al terzo posto (20,1).

Un sondaggio che fra l’altro segue di pochi giorni quello condotto dalla Ghisleri per ‘Porta a porta’, dove veniva invece annunciato il sorpasso di Fdi a danno del Pd, con la Lega sempre in testa alle intenzioni di voto degli italiani.

Sondaggi politici, Salvini sull’Ipsos: “L’unico che vede il Pd davanti alla Lega”

Un sondaggio quello della società di Pagnoncelli, subito ‘commentato’ da Matteo Salvini, il quale ha replicato che Ipsos “lavora per il partito Democratico e, miracolosamente, sforna l’unico sondaggio italiano che vede il Pd primo partito davanti alla Lega“. Dunque, ha aggiunto il leader della Lega, “Mentre tutti gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… . Noi andiamo avanti, per il bene dell’Italia, con lavoro, pazienza e sorriso“.

Sondaggi politici, Letta: “Il malato che rompe il termometro perché dice che ha la febbre”

Pronta anche la replica del segretario del Pd, Enrico Letta che, forse per ‘scaramanzia’ ha preferito commentare che “Guardo i sondaggi con la coda dell’occhio. La gente si fa un’idea alla fine della campagna elettorale, quindi francamente farsi condizionare dai sondaggi non ha molto senso“.

Tuttavia Letta ne ha approfittato anche per lanciare una ‘frecciatina’ la suo ‘concorrente diretto: “Salvini se l’è presa con Ipsos, mi sembra di cattivo gusto. E’ come il malato che rompe termometro perché gli dice che ha la febbre. Da Salvini oggi un atteggiamento infantile“.

