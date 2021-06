Sondaggi politici, Lega primo partito. Fratelli d’Italia e Pd su

La Lega è primo partito ma cala, Fratelli d’Italia cresce e si avvicina. nel sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, il partito di Matteo Salvini cede lo 0,3% e scende al 21,4%. Fratelli d’Italia, guidata da Giorgia Meloni, guadagna lo 0,1% e si attesta al 20,1%. In ascesa anche il Pd che passa al 19,2% e il Movimento 5 Stelle, che passa dal 15,8% al 15,9%. Balzo in avanti di Forza Italia (+ 0,6%), che arriva al 6,9%. Giù Azione (3,4%) e Sinistra Italiana (2,6%). Articolo 1 vale il 2,1%, come Italia Viva di Matteo Renzi.