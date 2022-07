Sondaggi, Vento (Demopolis): “Se ci si recasse oggi alle urne, Fdi primo partito (23,5%), di 1 punto sul Pd”

‘Bombardati’ dalle continue dichiarazioni, promesse ed ‘avvertimenti circa il loro futuro’, dai vari leader politici, da ora in poi le intenzioni di voto vedrete che, quasi all’ordine del giorno, subiranno continue ‘oscillazioni’. Tuttavia, ad oggi, a prescindere di quanto, nei vari sondaggi a farla ancora da padrone è Giorgia Meloni col suo schieramento, Fdi. Ma come vedremo, già in pochi giorni, complice l’aggressiva campagna contro, condotta dai vari leader dell’area di centrosinistra, il Pd è riuscito a ‘rosicchiarle’ qualche voto.

Sondaggi, Vento (Demopolis): “”Se ci si recasse oggi alle urne, Fdi sarebbe con il 23,5% primo partito, di 1 punto sul Pd”

Oggi ad esempio è giunto il sondaggio raccolto dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, il cui direttore ha affermato che “Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 23,5% primo partito, con un vantaggio di oltre un punto sul Partito Democratico, attestato al 22,3%. Al terzo posto, al 14,2%, la Lega di Salvini. In calo, Il Movimento 5 Stelle al 9,8% e Forza Italia al 6,5%. Azione avrebbe il 3,9%, le altre liste resterebbero per il momento al di sotto del 3%“.

Sondaggi, Vento (Demopolis): “La coalizione di Centrodestra, trainata da Fratelli d’Italia, appare oggi in vantaggio”

Dunque, “La coalizione di Centrodestra, trainata da Fratelli d’Italia, appare oggi in vantaggio“, spiega ancora il direttore di Demopolis, Pietro Vento, per il quale, “La sfida per il primato nel voto per le Elezioni Politiche, sembra riguardare oggi i partiti di Giorgia Meloni e di Enrico Letta che, sia pur in ruoli antitetici, sono maggiormente cresciuti negli ultimi mesi”.

Sondaggi, Vento (Demopolis): “Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del Governo Draghi, FdI guadagna 6,5 punti, il PD oltre 3 punti”

Quindi, conclude la sua analisi ‘provvisoria’, il direttore, “Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del Governo Draghi, FdI guadagna 6,5 punti, il PD oltre 3 punti. Saldo negativo invece, con 9 punti in meno, per la Lega di Salvini, e per il M5S di Conte che ne perde oltre 6, attestandosi per la prima volta nell’ultimo decennio sotto il 10%“.

Max