Sondaggio Hot – Le italiane vorrebbero più sesso: il 54% di loro prende l’iniziativa piuttosto che lasciarla all’uomo

Le italiane se la tirano con gli uomini? Tutt’altro. Secondo un sondaggio condotto questo mese dall’attento portale Incontri-ExtraConiugali.com (dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato), il 48% delle donne vorrebbe avere più rapporti sessuali ed il 54% di esse preferisce prendere l’iniziativa piuttosto che lasciarla all’uomo.

Sesso, le italiane sono insoddisfatte, Fantini: “Le donne italiane sono al tempo stesso insoddisfatte e ‘cacciatrici’”

Certo, va premesso che il sondaggio è improntato su un campione selezionato nell’ambito di siti dedicati alle avventure ((infatti viene spiegato che: ‘Le domande sono state poste dal portale dedicato ai tradimenti ad un campione di 2.000 donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni, in tutta Italia’) tuttavia, per effetto delle ‘proporzioni’, c’è da immaginare che il fenomeno non sia poi così circoscritto. Infatti, come commenta Alex Fantini, ideatore del noto portale, “Insomma le italianesono insoddisfatte e ‘cacciatrici’”.

Sesso, le italiane sono insoddisfatte: ecco le ‘abitudini’ tra Nord, Centro e Sud…

Si scopre così che le abitudini sessuali cambiano tra Nord e Sud del Belpaese. Il 45% delle milanesi, per esempio, ama fare sesso in luoghi insoliti: in treno, in aereo e anche in spiaggia. E se le settentrionali sono più fantasiose mentre, le meridionali, seondo il sondaggio si dimostrano più focose.

Ed ancora: Roma, il 54% delle donne vorrebbe fare l’amore più spesso. E così anche a Napoli (52%) e a Palermo (49%). Preferiscono ‘abbordare’ e poi portare a letto il partner il 62% delle napoletane, il 55% dalle palermitane ed il 51% dalle romane.

Sesso, le italiane sono insoddisfatte: il 34% confessa di avere una propensione alle posizioni strane ed ai luoghi non convenzionali

Poi, a livello nazionale oltre una donna su tre (34%) confessa di avere una propensione alle posizioni strane ed ai luoghi non convenzionali. Ma questa propensione sale a Milano (45%) ed a Bologna (44%). Per tutte, però, il tradimento è una delle maggiori fantasie sessuali. Tant’è che secondo Incontri-ExtraConiugali.com, il 59% degli uomini e il 52% delle donne hanno tradito almeno una volta il loro partner.

Sesso, le italiane sono insoddisfatte: “Chi vuole trasgredire scglie l’overtourism, mentre le coppie tradizionali l’undertourism”

Come spiega ancora il ‘patron’ del portale, “In merito poi alle tendenze per le vacanze estive, per chi vuole trasgredire va per la maggiore l’overtourism, mentre le coppie più tradizionali optano per l’undertourism, privilegiando le mete poco frequentate”. Come tiene infine a rimarcare Fantini, “La survey è stata realizzata nel mese di giugno 2023 in modalità Computer Assisted Telephone Interviewing su un campione di 4 mila persone maggiorenni di cui il 50% uomini ed il 50% donne, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 99,9% con un margine di errore del 2,58%”.

