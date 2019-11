Sondaggio: per il 40% degli italiani Salvini è il leader

Per chi segue con il giusto ‘distacco’ le diatribe politiche che quotidianamente ‘animano’ la scena politica nazionale, quella dei sondaggi diviene un’ulteriore occasione per ‘gustarsi’ l’isterica disperazione di alcuni, e la palese – ritrovata – autostima di altri.

E così, nonostante il ‘fuoco incrociato’ che da giorni sembrare arrivare da ovunque, il ‘cattivo’ Matteo Salvini continua ad incarnare il ruolo del leader politico che più di altri gode la fiducia degli italiani. Stavolta però il sondaggio non è andato oltre il leader politico preferito dagli italiani, forse perché a ridosso delle prossime regionali, ribadire che anche qui la Lega è sopra a tutti, può ‘disturbare’ qualcuno.

Ad ogni modo, al termine del solito sondaggio settimanale condotto per Agorà, la EMG Acqua di Fabrizio Masia si evidenzia che, con il 40% delle preferenze (un’enormità), il leader del Carroccio è ancora saldamente in testa. Ma in generale possiamo dire che la situazione è abbastanza stabile, al secondo posto figura infatti il premier Conte (33%), seguito dall’altettanto ‘amata’ Giorgia Meloni (30%), che guarda dall’alto sia Di Maio (23%), che Zingaretti (22%).

A dirlo è l’ultimo sondaggio EMG Acqua di oggi per Agorà. Secondo le rilevazioni di Fabrizio Masia, infatti, è il numero uno del Carroccio a riscuotere maggiore fiducia fra gli italiani, attestandosi al 40%. A seguire, ecco poi Berlusconi (18%), Renzi (15%), il ‘nuovo’ Calenda che, come Toti, sono entrambi al 15%.

