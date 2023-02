Sondaggio politico: FdI sempre in prima posizione, Pd recupera un punto

(Adnkronos) – Nuovo sondaggio, oggi, sulle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultima rilevazione dell’osservatorio politico dell’Istituto Ixè per febbraio 2023, FdI rimane stabile al 30,1%, il M5S conferma la seconda posizione al 17,9% mentre il Pd – alle prese con il Congresso – recupera un punto piazzandosi terzo al 16,7%. Quarta, quindi, la Lega al 7,8%, seguita a breve distanza da Forza Italia (7,5%). Alle spalle degli azzurri, Azione-Italia Viva al 7%. 3,8% delle preferenze per Sinistra Italiana e Verdi, 2,8% per Più Europa, 2,7% a Per l’Italia con Paragone. Il ‘partito degli indecisi’ è al 43,2%.