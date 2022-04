Sondaggio Youtrend, alle regionali ‘vincerebbe’ partito astensionismo

(Adnkronos) – In caso di elezioni regionali siciliane il 23,4 per cento degli elettori voterebbe per la lista del M5S, il 19 per cento per la lista di Fratelli d’Italia, il 14,1 per cento per il Pd e il 10,6 per cento per Forza Italia. E’ lo scenario che appare con il sondaggio pre elettorale realizzato da Youtrend nei giorni scorsi. Ma a ‘vincere’ sarebbero al momento gli indecisi e gli astenuti, che raggiungono il 58 per cento degli elettori. Ecco gli altri risultati del sondaggio: il 7,5 per cento voterebbe per la lista di Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina che si candida a Presidente della Regione, il 7,2 per cento voterebbe per la lista della Lega di Salvini, il 3,9 per cento voterebbe per una lista civica di centrodestra, il 3,5 per cento per una lista civica di sinistra a sostegno di Claudio Fava, il 2,7 per cento per la Sinistra Italiana, l’1,9 per i Verdi, e per una lista civica di centrosinistra. La lista di Italia viva di Renzi raggiungerebbe l’1 per cento, superata dello 0,2 per cento da Azione di Calenda che raggiungerebbe l’1,2 per cento.