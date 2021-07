Sonego: “Obbiettivo a Tokyo è una medaglia, poi sogno le Atp Finals a Torino”

“E’ importante vivere questa esperienza a mille, non tralasciando niente, allenarmi e godermi tutto quello che viene, si spera e si prova per l’Italia a conquistare una medaglia. Giochi per il tuo Paese ed è importante dare qualcosa di più”. Lo ha detto l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 26 del ranking mondiale all’Adnkronos, sul torneo olimpico che sta per prendere il via a Tokyo. “Per il resto della stagione l’obbiettivo è quello di continuare a salire in classifica, avendo come sogno le Atp Finals di Torino, la mia città, che mi piacerebbe giocare, poi vorrei riuscire ad entrare nella Top ten”, ha aggiunto Sonego grande appassionato di musica. “Ho inciso il mio primo pezzo è un pezzo reggaeton, una hit estiva”, ha raccontato l’azzurro riferendosi al brano “Un solo secondo”, inciso dal tennista torinese assieme all’amico AlterEdo.

“Purtroppo dopo i Giochi niente vacanze perché inizia subito la tournée americana, questa è la stagione con più tornei e più faticosa poi per una sosta ci penseremo a fine anno”. Altra passione di Sonego è il basket. “Avrei voluto vedere il basket a Saitama non so sei riuscirò ma avrei tanto voluto vedere gli italiani giocare a basket. Farò il tifo per loro. Io seguo moltissimo l’Nba, ho seguito la finale. Antetokounmpo ha dominato è stato devastante”.

Poi sui Giochi. “Per me è la prima volta alle Olimpiadi. Sarò alla cerimonia e sarà un’emozione ancora maggiore. Sarà un po’ stancante ma è una cosa bella, l’ho sempre vissuta in televisione ed essere presente ad una cerimonia così importante mi rende orgoglioso e non vedo l’ora di partecipare”, ha detto l’azzurro.