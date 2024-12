Sonno, allarme in Francia: gli adolescenti dormono poco e male

L’Istituto Nazionale del Sonno e della Veglia ha lanciato l’allarme, quasi la metà degli adolescenti francesi dorme poco e male

Per una crescita sana e corretta il sonno è una componente fondamentale, perché influisce in modo diretto sulla salute fisica e mentale dei ragazzi. Eppure sembra che in Francia i giovani dormano poco e male. È quanto dichiara l’Istituto Nazionale del Sonno e della Veglia di Francia. Lo studio effettuato nel 2023 rivela che il 43% dei giovani tra i 10 e i 22 anni dorme meno di sette ore a notte, a fronte delle nove-dieci ore raccomandate.

Il “jet lag sociale”

Come spiega l’Istituto francese, nei ragazzi nella fascia d’età tra i 10 e i 22 anni si verifica un determinato fenomeno chiamato “jet lag sociale” che consiste nell’accumulo di un debito di sonno, pari a circa una notte di riposo perduto a settimana.

I giovani sono combattuti

Come spiegano gli esperti questa situazione di mancanza di riposo adeguato negli adolescenti si viene a creare perché i giovani sono combattuti tra la necessità di riposare adeguatamente e la necessità di rimanere sempre iperconnessi con gli amici e i coetanei. Cedere al sonno viene a volte considerato dai ragazzi come il rinunciare a momenti importanti della vita.

Il fattore ansia

Altro elemento da tenere in considerazione quando si parla di adolescenti è il fattore ansia. Quest’ultima è sesso associata a sonno disturbato, risvegli notturni e insonnia e questo può causare problemi psicologici nei giovani. Tuttavia, insieme all’ansia, gli eserti ricordano anche l’uso eccessivo di smartphone e l’eccessiva esposizione ai device e alla luce blu, colpevole di inibire la melatonina.

Stringere un patto

L’Istituto Nazionale del Sonno e della Veglia id Francia propone dunque di stringere un patto tra i genitori e la scuola, affinché si insegni ai ragazzi un corretto stile di vita. Anche perché, concludono gli esperti, dormire bene favorisce lo sviluppo cerebrale e l’apprendimento.

