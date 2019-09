Sono cresciuto con l’alcol e la marijuana, ora basta

“Bisogna aprire quelle scatole, il punto è che tutti ci portiamo dietro dei dolori e delle perdite. Trascorriamo la maggior parte del tempo a nasconderlo, ma sono lì, dentro di te”. Davanti al cronista del New York Times Brad Pitt ha avuto la forza di liberarsi di un peso che gli gravava addosso da troppo tempo. L’attore infatti ha rivelato che, nella seconda fase di recupero della sua vita, per oltre un anno ha frequentato gli Alcolisti Anonimi: “Sono cresciuto con l’idea di dover essere capace, forte e di non mostrare mai debolezze“, ha raccontato l’attore hollywoodiano, spiegando che dopo il divorzio da Angelina Jolie – periodo in cui aveva acuito il consumo di alcol – “Ero andato troppo oltre, quindi ho affrontato la mia dipendenza dal bere. Avevo tutti questi uomini seduti attorno, pronti a essere aperti e onesti in un modo che non avevo mai sentito. Era uno spazio sicuro in cui non mi sentivo giudicato e quindi non mi giudicavo io stesso”.

Già in passato, nel corso di un’altra intervista rilasciata al settimanale ‘GQ’, Brad Pitt aveva rivelato: “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”.

