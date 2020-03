“Sono guarito, ho due tamponi negativi”, Piero Chiambretti lascia l’ospedale

Dopo aver lasciato in apprensione i suoi numerosi ammiratori e moltissimi telespettatori italiani, oggi Piero Chiambretti ha reso noto di essere stato dimesso dall’ospedale torinese ‘Mauriziano’, in buone condizioni.

“Un messaggio di speranza per tutti”

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino – ha scritto il noto conduttore su suo profilo social – che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

L’immenso dolore per la morte della madre

In realtà per il geniale conduttore di ‘CR4-La Repubblica delle donne’, è stato un ritorno alla ‘normalità’ molto doloroso perché, come molti ricorderanno, Chiambretti è stato ricoverato insieme alla madre lo scorso 16 marzo. Lei però purtroppo non ce l’ha fatta…

Max