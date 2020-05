Sony rilascia la nuova Playstation 4 in edizione limitata

Sony ha svelato una nuova edizione speciale di PlayStation 4 in quello che potrebbe essere il canto del cigno della console prima del debutto della PS5.

La PS4 Pro in edizione limitata sarà abbinata a The Last of Us Part II, quando il gioco verrà lanciato il mese prossimo, come confermato da Sony in un post sul blog.

Il pacchetto da 400 dollari include una copia del gioco di sopravvivenza zombi di successo, nonché un controller PS4 personalizzato.

Nuova PS4, il lancio di Sony pochi mesi prima del lancio di PS5. Prezzo, caratteristiche, giochi

La console è incisa con un disegno del tatuaggio sfoggiato da Ellie, il personaggio principale del gioco, e sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada il 19 giugno.

Sony ha affermato che la console non sarà disponibile al di fuori del Nord America. John Sweeney, art director di Naughty Dog, che produce la serie Last of Us, ha affermato che il nuovo design di PS4 è stato ispirato dalle reazioni dei fan al tattoo di Ellie.

“Quando abbiamo rivelato per la prima volta The Last of Us Part II, non avevamo idea di quanto velocemente i fan avrebbero abbracciato il tatuaggio di Ellie“, ha detto John. “Nel giro di un giorno, abbiamo iniziato a vedere le versioni della vita reale apparse sui social media e i fan hanno condiviso con noi foto dei loro nuovi tatuaggi settimana dopo settimana da allora.”

Oltre alla console e al controller personalizzati, Sony ha anche annunciato un auricolare wireless Gold Limited Edition a tema The Last of Us Part II a 99 dollari. Anche un Game Drive da 2 TB con un disegno inciso al laser del tatuaggio di Ellie sarà disponibile per 89 dollari.

Infine, Sony ha collaborato con Boulevard Brewing Co. di Kansas City per creare una speciale birra a tema The Last of Us Part II. La compagnia venderà sei confezioni della sua bevanda “Space Camper Cosmic IPA” per celebrare il lancio del gioco.