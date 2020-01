Sophia Galazzo: chi è fashion blogger e corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo la notizia che nel cast della nuova stagione de La Pupa e il Secchione ci sarà anche Sophia Galazzo, è cresciuto molto l’interesse attorno alla fashion blogger che su Instagram a gennaio 2020 ha totalizzato quota 443mila followers.

Sophia Galazzo: età, altezza, foto, Instagram della fashion blogger da Uomini e Donne a La Pupa e il Secchione e viceversa. Il fidanzato, da Amedeo Barbato a Valerio Ciabotti

Sophia Galazzo è una classe 1997 originaria di Gela, in Sicilia. Dopo il liceo linguistico si dedica esclusivamente a coltivare il sogno di fare la modella, iniziando a impegnarsi sui social come fashion blogger.

Dalla bellezza indubitabile, Sophia non dimostra di tenere in maniera ossessiva al proprio fisico anche se pratica molto sport. Amante degli animali e dei tatuaggi, si è fatta conoscere e apprezzare in particolare come corteggiatrice di Uomini e Donne.

Durante questa esperienza si lega ad Amedeo Barbato, ma la loro storia è breve, visto che lui la tradisce. Dal 2017 invece il suo fidanzato è Valerio Ciabotti, che prima stava con Solei Sorgé.