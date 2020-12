Soradis, come gestire al meglio la manutenzione del verde

Gestire parchi e giardini, è da tempo una delle funzioni di maggior prestigio da ricordare di un’azienda strutturata e operativa come la Soradis. Tra i vari obiettivi professionali della nota azienda Soradis, vi è quella della riqualificazione di aree rivolte a verde e di gestione dei parchi e giardini.

Nel dettaglio la Soradis S.I.A. S.r.l., azienda nota per lavorare in molteplici campi tra cui, per inciso quello dello delle manutenzione del verde, si occupa appunto della manutenzione periodica e straordinaria di parchi e giardini, sia pubblici che privati, conducendo lavori di potature e abbattimenti con piattaforma o con il metodo “tree climbing”. E in questo contesto molta è l’attenzione a tutte le tematiche fitosanitarie delle essenze presenti.

A partire dal trattamento più idoneo nel combattere gli agenti patogeni con il metodo tradizionale ad aspersione sulle chiome e sulle parti verdi o con metodo endoterapico, sono molte le operazioni che l’azienda svolge.

I trattamenti più tipici che la Soradis S.I.A. S.r.l. mette in piedi in questo senso in tale settore sono poi relativi in particolare alla prevenzione dall’attacco del Punteruolo rosso, Corythuca Ciliata del Platano, Processionaria del Pino, e da altri agenti patogeni che con la loro presenza, caduta, fumaggini, melate, e sostanze allergeniche sono la ragione della non fruibilità dei parchi e dei giardini sia pubblici che privati da parte delle persone e soprattutto dei bambini.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.