Se il vostro obiettivo è quello di realizzare la migliore gestione delle aree verdi e di proteggere l’ambiente circostante nel migliore dei modi, allora la soluzione è quella di fare in modo di entrare in contatto con aziende serie e esperte nel campo.

Se quando serve gestire al top la manutenzione del verde a tutti i livelli la necessità è quella di affidarsi a personale qualificato e a aziende esperte, quindi senza alcun dubbio si potrebbe fare riferimento a una impresa, come la Soradis S.I.A. S.r.l., leader anche nel settore della manutenzione del verde. Che cosa in particolare?

Nella decisione di gestire parchi e giardini, e la loro manutenzione un’azienda strutturata come la Soradis punta sulla riqualificazione di aree verdi.

Nel campo la Soradis S.I.A. S.r.l., azienda popolare per lavorare in vari settori tra cui questo, gestisce con professionalità la manutenzione periodica e straordinaria di parchi e giardini, sia pubblici che privati, in merito a lavori di potature e abbattimenti con piattaforma o con il metodo “tree climbing”. E in questo settore molta è la abnegazione su tutte le sfumature di ambito fitosanitario delle essenze presenti.

A partire dal trattamento più consono nel combattere gli agenti patogeni con il metodo tradizionale ad aspersione sulle chiome e sulle parti verdi o con metodo endoterapico, sono molteplici le operaizoni che l’azienda porta in campo.

I trattamenti più rinomati che la Soradis S.I.A. S.r.l. compie in questo settore sono poi relativi alla prevenzione dall’attacco del Punteruolo rosso, Corythuca Ciliata del Platano, Processionaria del Pino, e da altri agenti patogeni che con la loro presenza, caduta, fumaggini, melate, e sostanze allergeniche sono la causa della non fruibilità dei parchi e dei giardini sia pubblici che privati da parte delle persone e specie dei bambini.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.