Sorelle al limite, oggi 13 agosto 2020 su Real Time: orario, canale e dove guardare le repliche

Sorelle al limite, oggi 13 Agosto 2020 su Real Time fa ritorno con una nuova serie di appuntamenti serali concentrandosi sempre come da tradizione sui problemi di salute dei pazienti e delle sorelle, appunto, al limite. Il noto reality, che racconta tutto delle storie complicate di sorelle alle prese con problemi di salute spiccati legati alla obesità, prova a mostrare come si possa uscire dalle difficoltà con forza di volontà ed un buon percorso medico.

Ma nella puntata di oggi, quella del 13 Agosto 2020 che cosa succederà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time sorelle al Limite? Qual è il canale, e c’è la possibilità di vedere repliche o in streaming? Andiamo a scoprire tutto su sorelle al limite ed alle puntate di oggi 13 Agosto 2020.

Sorelle al limite, oggi 13 Agosto 2020 su Real Time: orario e protagonisti

Oggi alle 23:10 per Sorelle al limite ci sarà la puntata Punto di rottura. Protagoniste sono Amy e Tammy che danno il vial al loro percorso per perdere peso ma seguire la dieta è dura . La pressione sale e tra le due nasce una discussione molto vibrante.

00:05 Sorelle al limite – Una casa divisa

Dopo un difficile mese a dieta, le sorelle tornano ad Atlanta per un controllo con il dottor Procter. I risultati obbligano Amy a prendere una difficile decisione.

01:00 Vite al limite: e poi – Kirsten, Michael, e Roni

In questo caso, in piena notte, ecco lo spin off di Vite al limite con il dottor Now, che racconta però come è proseguita la vita dei pazienti in sovrappeso del noto medico. La protagonista ogi è Kirsten vuole essere indipendente per sottoporsi ad un’operazione di bypass gastrico. Tocca poi invece a Michael che lotta per perdere peso e affrontare i problemi legati alla rabbia.