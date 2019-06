Sorpresa Sky, ecco le offerte low cost: la pay Tv conviene più di IPTV e pirateria

Sono giornate di grande e alacre lavoro intenso per Sky che, oltre a programmare un futuro a dir poco florido con quell’imminente sbarco nella telefonia mobile di cui si parla da tanto, ha messo ormai da parte alcuni dei KO dei canali di quale giorno fa e ha lanciato a tutto tondo una vera sfida aperta alla pirateria e, soprattutto, al servizio fornito dal sistema IPTV. Di cosa si tratta?

Sky, scontro con IPTV: arriva la mega offerta per battere il sistema IPTV illegale

Sky ha deciso di fare la voce grossa e di farsi sentire. Non soltanto sul piano delle pianificazioni a lungo spettro, ma anche se non soprattutto con numerose offerte convenienti.

In particolare, arrivano due proposte inedite da parte di Sky: la pay tv fa sul serio e decide di dare battaglia vera e propria alla pirateria e, più in generale al sistema IPTV illegale.

Di cosa si tratta? Ebbene, arriano due offerte inedite di Sky. Che dimostrerebbero come non sia, oltre che legale, neppure più conveniente rischiare grosso con un piano di IPTV illegale. Quella di Sky è una vera svolta all’insegna del low cost.

Con nel cuore della propria offerta sempre al Serie A e Champions League, la pay tv non rallenta neppure in estate. Coi quarti di finale del mondiale di calcio femminile e con i gran premi di Formula 1 e motomondiale, ma anche ovviamente il grande cinema. Ma poi, ci sono i competitor.

E se con DAZN i rapporti sono collaborativi e con Mediaset, tramite la trasmissione della champions League in chiaro con due matches, il feeling è evidente, allora il nemico è il servizio IPTV.

Sono molti i clienti tentati dall’IPTV che, in pratica, scippa quote di mercato a Sky. Ecco perché la direzione commerciale di Sky ha deciso di dare battaglia all’IPTV illegale.

C’è una fetta di circa due milioni di clienti attivi che usano questo sistema illegale e rischioso per vedere gratis Sky, ma ora, mentre attende provvedimenti legislativi importanti, Sky mira a fidelizzare i suoi clienti con offerte bassissimo costo. Quali? Le due promozioni migliori sono sui pacchetti Sport e Cinema.

A giugno il pacchetto Sport sarà disponibile al costo speciale di 9,90 euro al mese. Un costo ancora più basso sarà dedicato al ticket Cinema con i migliori film in esclusiva assoluta a soli 5,90 euro per dodici mensilità. I clienti, in questo modo, possono fare un ALL-IN di offerta, vedere tutto, e non rischiare nulla.