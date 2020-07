Sorteggi Champions League: dove vederli, canale, orario, streaming e squadre interessate | LIVE

La Champions League riparte dopo quattro mesi. Tanto è passato dall’interruzione della competizione europea dovuta all’emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri il comitato esecutivo Uefa ha deciso che le gare restanti degli ottavi di finale di Champions verranno disputate negli stati delle squadre di casa.

Una decisione non scontata visto che la fase finale della competizione, la cosiddetta Final Eight, si terrà a Lisbona, in Portogallo dal 12 al 23 agosto. Dieci giorni per decidere la vincitrice dell’ambito trofeo. La stessa Uefa, intanto, ha fatto sapere che tutte le gare in programma si svolgeranno senza tifosi sugli spalti.

Tv e streming, dove vedere i sorteggi di Champions

Nella giornata di oggi venerdì 10 luglio, a Nyon, avranno vita i sorteggi per i quarti di finale di Champions League alle 12:00. Nell’urna saranno presenti le quattro squadre già qualificate: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e PSG, a cui si andranno ad aggiungere quattro bigliettini con le partite ancora rimaste da giocare: Napoli-Barcellona, Chelsea-Bayern Monaco, Real Madrid-Manchester City e Lione-Juventus.

Dove vedere i sorteggi di Champions Lague in Tv e streaming? Come detto la cerimonia si svolgerà nel quartier generale di Nyon alle 12:00 e potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it e sul canale 20 di Mediaset. Tutto pronto quindi per i sorteggi dei quarti di finale di Champions che vedono impegnate anche le due italiane Juve e Atalanta.