Sorteggi Champions LIVE, le avversarie delle italiane: Juve-Lione, Atalanta-Valencia e Napoli-Barcellona

Ancora pochi minuti e le italiane scopriranno il loro futuro in Champions League. Alle 12 verranno infatti estratte le avversarie di Juve, Napoli e Atalanta, le tre squadre capaci di superare il girone. Non sarà un’urna clemente, perché sia per i bianconeri, inseriti in prima fascia, che per le due squadre nerazzurre inserite nella seconda, le insidie sono moltissime.

La squadra, seppur dall’alto della prima fascia, potrebbe incontrare mostri sacri come Real Madrid, Chelsea e Tottenham, finalista nell’ultima edizione. Non mancano di certo gli accoppiamenti raccomandabili, come quello con il Lione, ma è chiaro che non sarà semplice scampare ad un incrocio pericoloso.

La situazione peggiora inevitabilmente per Inter e Atalanta, inserite in seconda fascia e quindi possibili avversarie del Liverpool campione in carica, Barcellona, City e le altre corazzate. Anche in questo caso c’ la possibilità di incontrare avversarie, almeno sulla carta, più abbordabili. Non resta a altro che affidarsi alla buona sorte.

Juve, Napoli e Atalanta: i sorteggi per gli ottavi di champions League

Svelate intanto le date delle gare. L’andata si giocherà il il 18-19 e 25-26 febbraio. Il ritorno è previsto invece 10-11 e 17-17 marzo.

Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Juve – Lione

Napoli – Barcellona

Atalanta – Valencia

Liverpool-Atletico Madrid

Chelsea-Bayern Monaco

Tottenham-Lipsia